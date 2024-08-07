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Военное обозрение

«Ситуация не критическая»: Командир «Ахмата» Апты Алаудинов прокомментировал бои на границе Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на границе с Курской областью, где противник предпринял попытку вторжения, не критическая. На данный момент российские войска продолжают давать жесткий отпор. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Противник не сумел прорвать оборону российских войск, часть задействованной им техники уже уничтожена, как и личного состава. Боестолкновения продолжаются, но ситуация не критическая. По мнению генерала, ВСУ использовали для данной операции последние резервы, это отразится на общей ситуации на фронте.

На курском участке линии боевого соприкосновения идут боестолкновения, на нескольких участках противник попытался зайти на территорию РФ, где ему дают отпор ребята. Ситуация она не критическая.

- добавил Алаудинов.

По данным из различных источников, в ходе отступления ВСУ нашим удалось заблокировать в районе границы одну из групп противника, на данный момент идет ее уничтожение. Также сообщается о подтягивании к месту боев дополнительных сил, медслужбы Курской области переведены на усиленный режим работы, готов дополнительный ресурс бригад скорой. Власти региона также подтверждают продолжение боев.

Предполагается, что столкновения могут происходить еще несколько дней, если вспомнить попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область весной этого года. По мнению некоторых экспертов, противник хочет заставить наше командование перебросить часть сил с других направлений, тем самым ослабив наступление.

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Россия
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