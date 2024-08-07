Болгарский парламент одобрил закупку у Германии ЗРК IRIS-T

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Комитет по делам обороны болгарского парламента одобрил закупку у Германии двух установок зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Как сообщает болгарская пресса, оборонное ведомство страны в конце июля провело консультации с коллегами из ФРГ и представителями немецкой оборонной компании Diehl Defense, по итогам которых было принято решение о приобретении систем ПВО IRIS-T. Болгарский кабмин передал проект по закупке установок ЗРК на рассмотрение парламента. Согласно проекту, планируется приобретение двух зенитных ракетных комплексов большой дальности и восьми систем ПВО средней дальности.

Инициатива болгарского правительства полностью поддержана профильным парламентским комитетом. На реализацию первого этапа проекта, направленного на усиление болгарской ПВО, предполагается выделить 356 миллионов левов (200 миллионов долларов).

Ранее сообщалось, что Минобороны Болгарии предложило предоставить украинской армии излишки своих артиллерийских боеприпасов и оборудования, признанного ненужным для болгарских вооруженных сил.

По словам министра обороны технического правительства страны Атанаса Запрянова, после проведения анализа и расчетов на балансе ведомства были выявлены излишки боеприпасов некоторых типов, которые было решено передать ВСУ после согласования с союзниками по НАТО и Киевом, а также решения вопросов, связанных с логистикой.