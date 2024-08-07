Корабль Балтийского флота «Смольный» прибыл в венесуэльский порт Ла-Гуайра

Учебный корабль «Смольный» прибыл в Венесуэлу в рамках дальнего морского похода

Учебный корабль российского Балтийского флота «Смольный», который совершает дальний морской поход для проведения практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России, прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«За время стоянки в порту экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия, совершит технический осмотр корабля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для экипажа «Смольного» посещение Венесуэлы — второй заход в порт иностранного государства во время дальнего похода. Так, в период с 27 по 30 июля экипаж корабля посетил с неофициальным визитом в порт Гавана (Куба), говорится в сообщении.

Морской поход «Смольного» проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов, информирует пресс-служба.

Ранее, 31 июля, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море.

До этого, 25 июля сообщалось, что группа кораблей Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России зайдет в порт Гаваны с 27 по 30 июля. В ведомстве отметили, что подобные визиты иностранных военно-морских сил — историческая практика сотрудничества правительства Кубы с государствами, которые поддерживают с ней дружеские отношения.

Корабельная ударная группа Северного флота в составе атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира ВМФ РФ «Николай Чикер» зашла в порт Гаваны в рамках дальнего похода. До этого она завершила учения по применению высокоточного оружия. Официальный визит российской делегации продлился с 12 по 17 июня.