Иранские военные заявили о планах усиления ПВО

Дубай. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Силы противовоздушной обороны иранской армии в скором времени получат новые виды вооружения, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на иранское военное командование.

Заместитель командующего силами ПВО иранской армии бригадный генерал Алиреза Элхами во вторник заявил, что в данный момент военные фокусируются на производстве современного наземного оборудования. Кроме того, планируется оснастить силы ПВО ракетами большей дальности действия.

Он добавил, что ведется работа над способными помогать силам ПВО беспилотниками, радарами и системами сбора информации.

Элхами уточнил, что многое новое оборудование уже готово к поставке в войска.

Он отметил, что армия Ирана самодостаточна и не зависит от иностранного оборудования.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.