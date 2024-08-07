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ТАСС

Экс-замглавы ПАО "Ил" осудили на шесть лет за мошенничество

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Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Речь идет о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Экс-замглавы ПАО "Ил" Новожилов приговорен к 6 годам колонии, бывший директор Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслав Хван осужден на 5 лет колонии. Третий фигурант дела - экс-начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов - получил 4,5 года лишения свободы условно", - сказано в приговоре.

Новожилов и Хван были взяты под стражу в зале суда. Судом обвиняемым назначены штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей. Суд огласил только резолютивную часть приговора, из которой остаются неизвестными его мотивы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Титов, Новожилов и Хван обвиняются в махинациях при разработке Ил-76МД-90А. "На разработку самолета было выделено 9 млрд рублей. При создании этой машины Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам сначала ПАО "Ил", а это предприятие - МАИ. Потом "Ил" якобы отказался от услуг Московского авиационного института, но деньги туда почему-то продолжали поступать. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому и проходят Титов, Новожилов и Хван", - отмечается в материалах.

Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО "Ил") входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил". При этом Новожилов окончил МАИ, а на "Ил" работает с 1984 года. 

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
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