Бойцы ВС РФ восстановили трофейный бронетранспортер ВСУ британского производства

Военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Черемуха уточнил, что эвакуировали технику с часовярского направления

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии эвакуировали из-под Часового Яра подбитый бронетранспортер британского производства Spartan, который в числе списанной Великобританией техники был поставлен Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время технику отремонтировали и изучают, сообщил ТАСС военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки "Юг", с позывным Черемуха.

"Данный образец попал в поле нашего зрения в результате успешных действий мотострелковых подразделений нашей бригады. Парни отодвинули противника на линии боестолкновения, соответственно, появилась в серой зоне новая техника. Этот образец производства Великобритании, маркировка его - FV103 Spartan . Для каждого ремонтника это интересно (изучить такую технику), к тому же машина иностранного производства, а нам интересно на чем ездит наш противник, интересно ее разобрать, посмотреть, узнать, какие у нее слабые места", - рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что эвакуировали технику с часовярского направления, предварительно, проведя разведку и проверив на мины. В салоне была найдена сопроводительная документация, из которой следует, что автомобиль британского производства отправили из Германии в Киев. В Донбассе мотострелки ВС РФ повредили у техники ходовую часть, при артобстрелах ее посекло осколками. В настоящее время трофей снова на ходу благодаря усилиям ремонтной бригады.

Как добавил собеседник агентства, бронетранспортеры Spartan используются для переброски военнослужащих на позиции. В период с 1975-го по 1982 год была выпущена 1 тыс. таких бронемашин, один из Spartan стал трофеем Вооруженных сил России. Черемуха отметил, что подобные машины давно устарели и списаны, но Украине ее поставляют по завышенной стоимости в долг.

"Мы будем передавать ее старшему начальнику. Там, я думаю, над ней проведут исследования, посмотрят, что она из себя представляет, а потом на какую-нибудь выставку отправят", - отметил Черемуха.

Как уточнил военнослужащий ремонтной бригады с позывным Фиксик, из интересных особенностей данной машины - автоматическая коробка передач. Российских военнослужащих данный факт немного удивил, так как обычно для работы на поле боя используется техника с более простой в обслуживании и ремонте механической коробкой.