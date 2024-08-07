Уникальное оборудование связи испытывается в Якутии

В Санкт-Петербургском университете коммуникаций создали устройство обеспечения связи, уже отправленное для испытаний в Тикси (Якутия). Причем оборудование разрабатывалось именно для этого поселка.

Как рассказал представитель ВУЗа Андрей Степанов, прибор, получивший название «АЛИСА-С», дает возможность осуществлять отправку как голосовых, так и текстовых сообщений на дальность порядка 15 км. Всего в Тикси доставили 12 таких устройств. По словам Степанова, также есть возможность передачи небольших изображений, но с малыми скоростями, а при полном развертывании сети она сможет обеспечивать связью населенный пункт с пятитысячным населением. К тому же «АЛИСА-С» может работать с элементами «умного дома» и метеостанциями. В особенности передатчиков «АЛИСА-С» входят отсутствие абонентской платы и независимость от каких-либо базовых станций. Питание приборов осуществляется от батареек, аккумуляторов и даже паэурбанков. Также специалисты из питерского университета доставили в Тикси на испытания дополнительное оборудование, среди которого модем, управляющий воздушными беспилотниками, спутниковый приемник, а также станция спутниковой связи «СНАРК-100Р». Причем последняя уже развернута на возвышенности рядом с Тикси и обеспечивает сеть гибридного типа, соединившую поселок с Санкт-Петербургом и другими городами, расположенными в европейской части России.

Макс Антонов