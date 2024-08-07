Польский щит над Украиной? Киев хочет, чтобы НАТО сбивала российские ракеты (iDNES.cz, Чехия)

iDNES: Зеленский продавливает идею прикрыть небо над Украиной силами стран НАТО

Зеленский призвал соседние государства создать коалицию, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной, пишет iDNES. Ранее Польша предлагала привлечь к этому НАТО. В альянсе предложение Варшавы отвергли – эскалация с Москвой не может не пугать.

Адам Гаек

Едва похвалившись первыми истребителями F-16, Владимир Зеленский двинулся в новый дипломатический поход. Он призвал соседние государства создать коалицию для того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины.

"Мы должны рассмотреть технические возможности, чтобы можно было применять военную авиацию соседних стран для защиты от ракет, атакующих Украину и летящих в сторону наших соседей. Я говорю, в первую очередь, о государствах Североатлантического альянса", — заявил в воскресенье Владимир Зеленский.

Как передают украинские СМИ, Зеленский уже отдал распоряжение дипломатам, чтобы они в рамках Совета НАТО — Украина искали возможности для создания коалиции дружественных соседей, которые хотели бы участвовать в обезвреживании российских ракет в небе над Украиной. Владимир Зеленский заранее признал, что, учитывая позицию западных партнеров, работа предстоит большая.

"Для наших партнеров это сложное решение, поскольку они все еще боятся нежелательной эскалации", — объявил Зеленский и отметил, например, как долго колебались Соединенные Штаты Америки и Германия, прежде чем разрешить украинской армии применять их оружие в том числе против целей на российской территории.

Укрепление ПВО для Украины — один из важнейших приоритетов. Пока западные союзники поставили всего четыре батареи комплексов "Пэтриот", а еще два в пути. Вот только ВСУ приходится экономить ракеты. Кроме того, русские быстро приспособились и, запуская ракеты или дроны, постоянно меняют тактику и направления ударов. В результате украинцы сегодня обезвреживают меньший процент, чем раньше.

Русские бьют в основном по энергетической инфраструктуре. В Киеве еще с весны боятся предстоящей зимы. Поэтому администрация Джо Байдена месяц назад поставила Украину первой в очереди из желающих получить ракеты для "Пэтриот". Укрепление ПВО также станет главной задачей для первых истребителей F-16, которыми Владимир Зеленский похвалился в прошедшее воскресенье.

Вместе с тем пошли разговоры о том, что в противовоздушную оборону может включиться Североатлантический альянс. В начале вооруженного конфликта союзники отклонили идею о создании бесполетной зоны, поскольку Белый дом счел, что если американские пилоты будут сбивать российские самолеты, начнется ядерный конфликт с Россией.

Однако сейчас над территориями, подконтрольными Киеву, российские самолеты не летают, так как боятся комплексов ПВО. Русские запускают ракеты с безопасного расстояния за границей Украины. Поэтому в Польше недавно родилась идея привлечь самых верных союзников Украины к участию в обезвреживании самих ракет.

"Мы уже давно рассматриваем возможность привлечь НАТО к отражению ракетных ударов, если говорить о ракетах, летящих в направлении Польши и находящихся еще в небе над Украиной. Не стоит ждать, когда они долетят до территории Североатлантического альянса, ведь мы можем попытаться сбить их еще над Украиной. Это совершенно логично", — заявил польский премьер Дональд Туск после подписания договора по безопасности с Зеленским.

В руководстве НАТО, однако, это предложение не нашло понимания. Йенс Столтенберг отверг его, сказав, что оно сопряжено со слишком большим риском эскалации. "Мы помогаем Украине уничтожать российскую авиацию, но напрямую НАТО в этом не участвует", — заявил уходящий с поста генеральный секретарь Североатлантического альянса. Схожего мнения придерживаются в Пентагоне и Германии.

Правда, и на Западе найдутся ястребы, которые считают опасения из-за красных линий Путина напрасными. Комплексы ПВО, размещенные на территории Польши или Румынии, по их мнению, не защитят всю территорию Украины, но существенно помогли бы в обороне городов и предприятий на западе страны.

"Силы НАТО в Польше и Румынии ограничились бы обезвреживанием российских ракет и дронов, и у России не появится предлога для эскалации. Под ударом не окажется ни один российский летчик, если он не вторгнется в воздушное пространство НАТО", — пишет американский аналитик в области безопасности и гордый неоконсерватор Майкл Дичанна.