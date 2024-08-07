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Предприятие КАМАЗа начало поставку новой модификации двигателей для новых бульдозеров

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Дизельные двигатели 8523
Дизельные двигатели 8523.
Источник изображения: ПАО «КАМАЗ»

С июня Тутаевский моторный завод, дочернее предприятие КАМАЗа в Ярославской области, поставляет дизельные двигатели 8523 с чугунными головками цилиндров в адрес чебоксарского завода «Промтрактор» для серийного производства новой модели гусеничного бульдозера.

Партнер ПАО «ТМЗ» — чебоксарский завод «Промтрактор» запустил в серийное производство новую модель гусеничного бульдозера ЧЕТРА Т30.03. Как сообщает производитель, техника, оснащенная новым дизельным двигателем с чугунной головкой цилиндра, успешно прошла испытания на полигоне АО УК «Кузбассразрезуголь». По объему перемещенной породы и расходу топлива бульдозер Т30 показал себя более эффективным, чем аналогичная зарубежная техника.

ЧЕТРА Т30 является следующим поколением техники, призванным заменить предыдущие модели бульдозеров ЧЕТРА Т25. Вес машины составляет 52 тонны, а мощность двигателя — 507 л. с. Машина оснащена дизельным двигателем ТМЗ 8523 с чугунной головкой цилиндра, электронной системой управления, также применяется турбокомпрессор с улучшенными характеристиками, водяной насос с шестеренчатым приводом, не требующим технического обслуживания. ЧЕТРА Т30 с двигателем ПАО «ТМЗ» может работать в экстремальных температурных условиях от −50 до +35 градусов по Цельсию.

Напомним, производство моторов с чугунной головкой цилиндра освоено на дочернем предприятии КАМАЗа весной текущего года: с мая ведутся серийные поставки на конвейер основного заказчика — Петербургского тракторного завода. Запуск в серию тракторной модификации двигателей с чугунной головкой цилиндра — одна из задач, которая была намечена на 2024 год. На заводе проведена масштабная работа по подготовке производства, на участок механической обработки поступило шесть обрабатывающих центров с программным управлением. В перспективе замена алюминиевой головки цилиндра на чугунную ждет и другие модификации моторов.

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