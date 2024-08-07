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Военное обозрение

Пресса США: Израиль далёк от победы над ХАМАС, хотя Нетаньяху заявляет об обратном

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская армия в настоящее время далека от победы над палестинским движением ХАМАС, хотя премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продолжает заявлять об обратном.

Как сообщает американский телеканал СNN со ссылкой на аналитиков, за время вооруженного конфликта в секторе Газа часть сил ХАМАС была вынуждена перейти преимущественно к партизанским действиям, однако почти половина палестинских батальонов в северной и центральной части палестинского анклава восстановила значительную часть своих боевых возможностей. Некоторые подразделения вернулись в ключевые районы, о полной зачистке которых ранее объявляли израильские военные.

По оценкам западных военных экспертов, по состоянию на начало июля текущего года сохранили боеспособность только три из 24 батальонов ХАМАС. Еще восемь частично боеспособны и активно участвуют в боестолкновениях с ЦАХАЛ. Оставшиеся 13 в настоящее время находятся в упадке и способны проводить лишь партизанские вылазки. При этом израильское руководство продолжает заявлять, что большинство подразделений ХАМАС якобы полностью утратили боеспособность.

Однако, несмотря на ощутимые потери, ХАМАС продолжает вербовать новых бойцов, поток которых не иссякает на фоне отсутствия определенности и чувства мести за разрушенные дома и убитых жителей сектора Газа.

По мнению цитируемых американским телеканалом экспертов, отсутствие послевоенного планирования и формирования какой-либо альтернативы ХАМАС для местного населения способствует постоянному притоку в радикальное палестинское движение новых бойцов.

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Израиль
США
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