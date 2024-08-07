«Старые машины можно передать Украине»: Хорватия намерена провести глубокую модернизацию войск

Источник изображения: topwar.ru

Хорватские власти намерены осуществить глубокую модернизацию войск, что приведет к появлению «излишков» устаревшего оружия. Впрочем, новый пользователь для него уже известен.

Уже к 2028 году вооруженные силы должны стать неузнаваемыми: гораздо более современными и продвинутыми. Однако новые закупки затягиваются, так как оружие, в котором заинтересована и Хорватия, и которое производится в Европе или США, в первую очередь достается украинцам

- указывается в издании Večernji.

Отмечается, что в настоящее время программа совершенствования войск дорабатывается и пока не опубликована. На текущий момент она предусматривает ремонт и модернизацию на местных мощностях 62 БМП Bradley M2A2 ODS, «хотя в военных кругах Хорватии считают, что нужна еще сотня таких Bradley». Планируется закупка еще 30 бронемашин Patria (в версии с ДУБМ, снаряженным 30-мм пушкой и ПТУР Spike), что расширит парк этой финской техники в местной армии до 200 единиц.

Этого будет достаточно, чтобы наши моторизованные части вывели из эксплуатации всю оставшуюся бронетехнику российского или югославского производства, которая, возможно, окажется в Украине

- говорится в издании.

Как можно предположить, в первую очередь речь идет о потенциальной передаче ВСУ югославских БМП M-80A, которые представляют собой «гибрид» БМП-1 и AMX-10P; на вооружении числится 104 единицы этой техники.

Среди уже переданного ВСУ оружия в официальных списках фигурируют 35 тыс. штурмовых винтовок Zastava M70 и 5 тыс. винтовок FN FAL, пулеметы с сопутствующими боеприпасами, ПТРК, ПЗРК «Стрела-2» и «Игла», 15 полевых орудий М-46Н1, 40 гаубиц Д-30, РСЗО RAK-SA-12. К текущему моменту должны были быть поставлены 2 ВТС Ан-32Б и 14 вертолетов Ми-8.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках программы перевооружения планируется приобретение 50-60 новых танков – Leopard A7+/8, либо Abrams или Leclerc. По другим родам войск также предусматривается модернизация.

Так, в Хорватию уже прибыли первые 6 из 12 истребителей Rafale; предполагается, что эскадрилья будет полностью укомплектована в течение года. Также озвучено намерение закупить ударные беспилотники. К 2028 году должна быть поставлена эскадрилья вертолетов UH-60 Black Hawk (закуплено 8 ед.). Изучается возможность приобретения и другого типа винтокрылых машин.

В военных кругах считают, что необходимо обзавестись «настоящим» боевым вертолетом [то есть ударным]. Но вряд ли это будет американский Apache из-за своей чрезвычайной дороговизны. Видимо, придется идти по стопам чешских ВВС, которые приобрели подержанные американские AH-1Z Viper

- отмечается в издании.

В части усиления артиллерии планируется закупка в дополнение к имеющимся 14 немецким САУ PzH 2000 нового, колесного типа самоходок (шведского Archer или французского Caesar), РСЗО M142 Himars и М270.

Зенитные подразделения предполагается снарядить средствами ПВО средней и большой дальности семейства ASTER / SAMP/T; ЗРПК, например, в виде немецкого комплекса Skyranger 30.

Эта машина оказалась чрезвычайно успешной на Украине при сбивании всех типов самолетов и беспилотников, а также крылатых ракет

- голословно отмечается в издании.

ВМС планируется пополнить новыми многоцелевыми патрульными кораблями, проще говоря, корветами. Пока что речь идет о выборе между израильским проектом Sa'ar 6 и французским Gowind.

Как указывается в издании, на данный момент приобретение всей описанной матчасти оценивается местными аналитиками ориентировочно в €5 млрд. При этом военный бюджет составит в 2024 году около €1,2 млрд, что что все еще ниже 2% ВВП.