Источник изображения: topwar.ru

Украина намерена нарастить выпуск ракет собственного производства для нанесения ударов вглубь российской территории. Соответствующее решение принято на ставке, которая сегодня прошла в Киеве.

Западные партнеры Украины не разрешают ВСУ применять дальнобойное оружие западного производства для ударов по территории «старой» России, несмотря на неоднократные требования Зеленского. Поняв, что из этой ситуации на сегодняшний день большее ничего не получить, в Киеве приняли решение выделить средства на возрождение ракетных программ. Об этом сегодня лично заявил Зеленский по итогам прошедшего заседания ставки.

Ракет собственного производства будет больше

- пообещал нелегитимный президент Украины.

Вопрос разработки новых ракет и наращивание выпуска уже разработанных в Киеве за последнее время поднимали неоднократно, в последний раз на ставке 23 июля. Пока пришли к единственному решению - выделить больше средств.

Стоит отметить, что послемайданные власти несколько раз заявляли о планах производства собственных ракет, но с 2014 года запустить в серию не удалось ни одну ракету, включая даже «знаменитый» противокорабельный «Нептун», с которым Киев носился, как курица с яйцом. На начало конфликта основной оперативно-тактической ракетой ВСУ оставались советские «Точки-У», которые постепенно кончились. На сегодняшний день на Украине отсутствует производство ракет, где его собрался запускать Зеленский, неизвестно.