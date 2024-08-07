Войти
ТАСС

Учебный корабль Балтийского флота совершил деловой заход в порт Венесуэлы

199
0
0
Учебный корабль «Смольный»
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Военный оркестр встретил корабль "Смольный" маршами и венесуэльскими музыкальными произведениями

ЛА-ГУАЙРА, /Венесуэла/, 6 августа. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Учебный корабль Балтийского флота ВМФ РФ "Смольный" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра, расположенный в 30 км от столицы Венесуэлы, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии встречи учебного корабля приняли участие временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов и представители командования ВМС Венесуэлы.

"Мы всегда рады принять корабли Военно-морского флота братской России", - сказал заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено корреспонденту ТАСС. "Сегодня, 6 августа, мы встречаем учебный корабль "Смольный". Для его команды подготовлена программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест административного центр штата Ла-Гуайра, культурными и спортивными мероприятиями", - отметил Сентено.

Военный оркестр встретил российский учебный корабль маршами и венесуэльскими музыкальными произведениями.

Впервые группа кораблей Северного флота во главе с атомным ракетным крейсером "Петр Великий" посетила Венесуэлу в конце ноября 2008 года и 1-2 декабря приняла участие в совместных учениях и маневрах с военно-морскими силами Венесуэлы "ВЕНРУС 2008". 24 июля 2023 года учебный корабль ВМФ России "Перекоп" принял в Венесуэле участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Отряд ВМФ России в составе фрегата первого ранга "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" в июне 2024 года совершил рабочий заход в венесуэльский порт Ла-Гуайра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Проекты
22350
БФ
Военные учения
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия