Учебный корабль Балтийского флота совершил деловой заход в порт Венесуэлы

Военный оркестр встретил корабль "Смольный" маршами и венесуэльскими музыкальными произведениями

ЛА-ГУАЙРА, /Венесуэла/, 6 августа. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Учебный корабль Балтийского флота ВМФ РФ "Смольный" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра, расположенный в 30 км от столицы Венесуэлы, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии встречи учебного корабля приняли участие временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов и представители командования ВМС Венесуэлы.

"Мы всегда рады принять корабли Военно-морского флота братской России", - сказал заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено корреспонденту ТАСС. "Сегодня, 6 августа, мы встречаем учебный корабль "Смольный". Для его команды подготовлена программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест административного центр штата Ла-Гуайра, культурными и спортивными мероприятиями", - отметил Сентено.

Военный оркестр встретил российский учебный корабль маршами и венесуэльскими музыкальными произведениями.

Впервые группа кораблей Северного флота во главе с атомным ракетным крейсером "Петр Великий" посетила Венесуэлу в конце ноября 2008 года и 1-2 декабря приняла участие в совместных учениях и маневрах с военно-морскими силами Венесуэлы "ВЕНРУС 2008". 24 июля 2023 года учебный корабль ВМФ России "Перекоп" принял в Венесуэле участие в военно-морском параде по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо. Отряд ВМФ России в составе фрегата первого ранга "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" в июне 2024 года совершил рабочий заход в венесуэльский порт Ла-Гуайра.