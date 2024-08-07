В США спустили на воду последний корабль прибрежной зоны типа LCS

На верфи компании Austal USA спустили на воду корабль LCS-38 "Пирр" (Pierre) типа "Индепенденс". Как отмечает Naval News, это 38-й и последний корабль прибрежной зоны класса LCS, предназначенный для ВМС США.

После спуска на воду сдаточная команда и экипаж корабля будут готовить его к морским испытаниям, которые запланированы на конец 2024 года.

Корабль прибрежной зоны "Пирр", США Austal USA

Напомним, что постройку серии кораблей прибрежной зоны типа LCS доверили двум подрядчикам по альтернативным проектам: Austal USA производит версию "Индепенденс", которая представляет собой тримараны, а консорциум, возглавляемый Lockheed Martin, выпускает корабли класса "Фридом", выполненные по традиционной схеме.

"Пирр" – 19-й корабль типа "Индепенденс", построенный Austal USA. Его заложили в июне 2023 года.

Отметим, что предпоследний корабль данной модификации, "Кингсвилл", передали ВМС США в марте этого года.

Водоизмещение кораблей типа "Индепенденс" составляет 3100 тонн, длина корпуса – 127 метров, ширина – 31 метр. Заявленная максимальная скорость – 44 узла, дальность плавания – 4300 миль. Экипаж – 40 человек, а также возможно дополнительное размещение до 35 человек персонала.

Корабли типа "Индепенденс" вооружены 57-мм пушкой Mk.110, 20-мм зенитным арткомплексом, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя 12,7-мм пулеметами. На борту базируются два вертолета MH-60R/S "Сихок" и беспилотники.