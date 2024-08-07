Европе не стоит уповать на Белый дом при Харрис (Financial Times, Великобритания)

FT: победа Харрис не обеспечит Европе американских гарантий безопасности

Кто бы ни победил на выборах в США, европейским правительствам в любом случае придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, пишет FT. Немало демократов хотят сузить национальные интересы Америки, и Харрис не избежит их давления.

Филип Стивенс (Philip Stephens)

Когда Камала Харрис только вступила в президентскую гонку, по всей Европе раздался громкий вздох облегчения. Разумеется, после начала путинской спецоперации Джо Байден был континенту хорошим другом. Но Европа не может себе позволить сентиментальничать в таких вещах. Разве опросы общественного мнения не сулили 81-летнему Байдену верное поражение против Дональда Трампа?

Взгляды европейцев на отношения с США колеблются между самоуспокоенностью и неуверенностью, перемежаясь периодически приступами негодования. С начала года главной эмоцией был страх — страх, что Трамп победит и прочтет поминальную молитву по американским гарантиям безопасности. Теперь же опасность кроется в том, что кандидатура Харрис снова распахнула двери для самоуспокоенности.

Дипломаты нарисуют вам следующий кошмарный сценарий: воодушевленный инаугурацией Трамп созывает саммит НАТО на февраль 2025 года. Прибыв в штаб-квартиру альянса в Брюсселе, он заявляет, что направляется в Москву на переговоры со своим старым приятелем Владимиром Путиным. Там, хвастается он, они сядут, поговорят по-мужски и определят условия прекращения огня на Украине.

Чтобы побудить Владимира Зеленского согласиться, Трамп пригрозит, что, если тот не оставит попыток вернуть занятые Россией территории, он свернет поставки в Киев американской помощи и военной техники. Таким образом, его коллеги по НАТО окажутся перед выбором. Или они мирятся с тем, что их отдали на милость Путину (и распрощаются с европейским порядком, сложившемся после холодной войны на основе неприкосновенности национальных границ), или на их глазах США выходят из самого успешного альянса в истории. Орел — выигрывает Путин, решка — проигрывает Европа.

О мировоззрении Харрис известно немного, но ее публичные заявления несколько обнадеживают. “Для президента Байдена и меня наша священная приверженность НАТО остается нерушимой”, — заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Как и поддержка Украины. Помогает и то, что ее главный советник по внешней политике Филип Гордон — истовый атлантист, сделавший дипломатическую карьеру на общении с европейскими союзниками.

Однако забегать так далеко вперед со стороны Европы опрометчиво. Мало догнать Трампа за три месяца до дня голосования. Да и всеобщий энтузиазм по поводу Харрис отнюдь не гарантия победы. Напомним, что по общему числу голосов Хиллари Клинтон обеспечила себе в 2016 году почти трехмиллионный перевес — и все равно проиграла. Харрис должна победить в “нужных” штатах. На ум приходят Пенсильвания, Висконсин и Миннесота.

Поддавшись искушению и почуяв в Харрис этакий карт-бланш, европейцы упускают из виду принципиальный сдвиг. Вне зависимости от исхода ноябрьских выборов, Байден стал последним ярым атлантистом в Белом доме. Впервые он прошел в Сенат еще в 1972 году — в год, когда Вашингтон ратифицировал свой первый договор о ядерном оружии с Советским Союзом. Таким образом, его личный компас откалиброван холодной войны и альянсом с Европой. Его приверженность Старому свету не только эмоциональная, но и стратегическая.

Как бы Харрис ни ценила роль НАТО для национальной безопасности Америки (в отличие от Трампа, который так и не понял, что любые уступки Путину по Украине сильно ослабят США в противостоянии с Китаем), Байден был исключением хотя бы в силу возраста. Еще до того, как в Белом доме обосновался Трамп, Барак Обама провозгласил свой “разворот в Азию”.

Политическая мысль в США делится на два направления. Первое склоняется к изоляционизму традиционного образца, который гласит, что Америка должна отказаться от малейших притязаний на роль мирового лидера. Второе учит, что главный враг — это Китай, а европейцы должны позаботиться о себе сами. Такие взгляды не ограничиваются кругами правых популистов. Немало демократов задаются вопросом, не пора ли США сузить свои национальные интересы. И Харрис не избежит их нажима, даже если выиграет выборы.

Неизбежный вывод для европейцев заключается в том, что рано или поздно им придется взвалить на себя ответственность за собственную безопасность — будь то через создание мощной европейской опоры в рамках НАТО или, если выиграет Трамп, уже на обломках альянса. Эммануэль Макрон называет это стратегической автономией или суверенитетом. Он прав — хотя французскому президенту вредит откровенно голлистское послевкусие его риторики.

Отправная точка здесь — постепенное увеличение расходов на оборону. Прибавьте к этому стратегию оборонной промышленности ЕС по созданию эффективных сил, политические структуры для совместного принятия решений, которые обезоружат сторонников Путина и лишат их права вето, и институты для применения санкций против агрессоров и предоставления военной поддержки и финансовой помощи союзникам.

Первые шаги в этом направлении Европа предприняла, поддержав Украину. Подчас правительства сами изумляются своей расторопности в трудную минуту. Однако боевые действия на Украине — далеко не единичное событие. Они показывают контуры зарождающегося мира, где прав сильнейший и где утешительные предположения, сформировавшиеся по окончании холодной войны, больше не применимы.

Победа Трампа на президентских выборах в США станет прямой угрозой сплоченности развитых демократий Запада. Эхо его презрения к НАТО раздастся далеко за пределами Европы и поставит под вопрос гарантии безопасности, к которым привыкли такие американские союзники, как Япония и Южная Корея. Европейцев можно простить за извечную надежду на лучшее. Но лишь в том случае, если они при этом будут готовиться к худшему.