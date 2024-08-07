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РИА Новости

Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате

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Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "Армия"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Минобороны: главной темой форума "Армия-2024" станет спецоперация

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате, сроки его проведения уменьшили, сообщили в Минобороны.

"Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное — содержания. В этом году тематической доминантой стала специальная военная операция. <...> Принято решение провести форум без массового посещения", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в военных округах, а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне Алабино отменили культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

"В новом облике целевая аудитория форума "Армия-2024" — специалисты Минобороны, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России", — отмечается в релизе.

Таким образом, форум станет сугубо деловым мероприятием для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений, пояснили в ведомстве.

"Впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ОПК". Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии. Также в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок", — добавили в Минобороны

Форум "Армия" проводят с 2015 года. В этот раз он пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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