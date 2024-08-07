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ЦАМТО

Минобороны Израиля получит первый транспорт-заправщик KC-46A "Пегасус" в 2025 году

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Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США
Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 6 августа. По данным источников Shephard Media в Минобороны Израиля, командование ВВС Израиля получит первый многоцелевой транспорт-заправщик KC-46A "Пегасус" в мае 2025 года.

Если не возникнет дополнительных препятствий, это положит конец затянувшемуся процессу поставки самолетов ВВС Израиля.

Первоначально задержки были вызваны бюрократическими препятствиями в Израиле, а затем политической нестабильностью, вызванной так называемой "судебной реформой", инициированной правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Второй KC-46A будет поставлен ближе к концу 2025 года, третий – в 2026 году и четвертый – в 2027 году. Новые KC-46A заменят состоящие на вооружении заправщики Боинг-707 Re'em.

Источник в Министерстве обороны Израиля сообщил Shephard, что в настоящее время "ведутся работы еще над двумя KC-46A. Источник указал, что письмо с запросом уже отправлено и ряд модификаций самолетов будет выполнен в США, а не после их прибытия в Израиль, как первоначально планировалось. Причиной изменений являются бюджетные ограничения, которые усугубились продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа.

Поставка KC-46A обеспечит возможность дозаправки самолетов ВВС Израиля и союзных ему государств, позволит повысить оперативность и дальность перевозок войск и грузов, а также медицинской эвакуации. Платформа будет оснащена современными оборонительными системами и средствами противодействия. После прибытия первого KC-46A в Израиль он будет оснащен разработанными в стране боевыми системами.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, запчастей, технической документации и т.д. Общая стоимость продажи может составить 2,4 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения о покупке первых двух KC-46A МО Израиля подписало в феврале 2021 года, а в декабре 2021 года в него было внесено изменение, предусматривающее поставку еще двух самолетов.

В августе 2022 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт стоимостью 927,492 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов KC-46A для ВВС Израиля. Работы будут выполняться на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2026 года.

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Страны
Израиль
США
Продукция
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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