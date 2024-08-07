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ТАСС

Шойгу рассказал в Иране и Азербайджане о позиции РФ по урегулированию на Украине

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

По словам секретаря Совбеза, Киев никак не отреагировал на инициативы Владимира Путина, поэтому Россия продолжает достигать целей спецоперации

БАКУ, 6 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встречах в рамках рабочих поездок в Иран и Азербайджан рассказал о позиции России по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

Речь идет об инициативах, представленных президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня. Киев никак не отреагировал на них, и российские войска успешно продолжают достигать целей спецоперации, отметил Шойгу. При этом окно возможностей для Киева сужается, Украина несет большие потери, хотя этого уже могло и не быть, добавил секретарь СБ РФ. "Все это я коллегам изложил как в Иране, так и здесь, в Баку", - сказал Шойгу.

5 августа в Тегеране состоялись встречи Шойгу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

6 августа в Баку Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем Совбеза при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. 

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Страны
Азербайджан
Иран
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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