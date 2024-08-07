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ТАСС

РКС запустил серийное производство усилителей мощности для геостационарных спутников

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Спутник "Экспресс-80"
Спутник "Экспресс-80".
Источник изображения: techcult.ru

Прибор планируется устанавливать на перспективных космических аппаратах систем "Ямал", "Экспресс" и "Луч", сообщили в пресс-службе холдинга

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) запустил серийное производство усилителей мощности на лампе бегущей волны (ЛБВ) собственной разработки, новая аппаратура будет использоваться при создании перспективных космических аппаратов геостационарных спутниковых группировок. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Новая аппаратура будет использоваться при создании перспективных космических аппаратов геостационарных спутниковых группировок", - отмечается в сообщении.

Прибор планируется устанавливать на перспективных космических аппаратах систем "Ямал", "Экспресс" и "Луч". Усилитель мощности состоит из предварительного усилителя, линеаризатора, блока питания и ЛБВ - электровакуумного прибора, в котором для генерирования и усиления электромагнитных колебаний СВЧ используется взаимодействие бегущей электромагнитной волны и электронного потока. "Функция усилителя - усиление сигнала, принятого космическим аппаратом от передающих наземных станций, и его трансляция другим станциям, входящим в одну космическую систему. Оборудование устанавливается в целевой аппаратуре спутников для обеспечения услугами цифрового телевещания, доступа в Интернет, фиксированной и мобильной связи", - уточнили в холдинге.

Вес прибора - 4 кг, срок службы рассчитан на 15 лет непрерывной работы. Основной элемент - лампа бегущей волны - разработана партнером, Научно-производственным предприятием "Алмаз" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха). "Сегодня РКС становятся единственным поставщиком усилителей мощности на ЛБВ для космических аппаратов, полностью удовлетворяя потребности ракетно-космической отрасли", - подчеркнул заместитель генерального конструктора РКС Александр Кондрашов. 

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