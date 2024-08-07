Об успешности обороны Украины будут написаны сотни книг (Defence news, Словакия)

Полковник Райзнер: у Украины нет шансов на победу — западная помощь иссякает

В войне на истощение можно выиграть только благодаря хорошим союзникам, заявил в интервью Defence news полковник Маркус Райзнер. Именно поэтому, по мнению военного, в конфликте на Украине нужно искать компромисс. Ни о каких "хороших союзниках" Киеву мечтать не приходится.

Полковник Маркус Райзнер упомянул три возможных сценария развития событий на Украине, и все они зависят от поддержки западных союзников.

Австрийский полковник Генерального штаба Маркус Райзнер известен в своей стране, вероятно, как самый авторитетный военный эксперт в вопросах российской спецоперации на Украине. Уже более двух с половиной лет он комментирует текущий вооруженный конфликт и анализирует основные события в многочисленных австрийских и немецких СМИ, а также на "Ютуб"-канале австрийских вооруженных сил. За эту информационную работу Маркус Райзнер получил в ноябре 2022 года специализированную премию "Военнослужащий года". В прошлом он набирался опыта, проходя службу в элитном подразделении австрийской армии и участвовал в зарубежных миссиях в Боснии, Афганистане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Косово и Мали. Кроме того, Маркус Райзнер хорошо разбирается в военной теории.

Он дал нашему сайту обширное интервью, в котором подробно проанализировал текущую ситуацию на Украине, оценил действия ВСУ и обозначил вероятные сценарии будущего развития событий.

Defence news.sk: Как бы вы охарактеризовали нынешний этап вооруженного конфликта, и какие решающие факторы сейчас определяют его ход?

Маркус Райзнер: Вообще я делю этот конфликт на несколько этапов. Я коротко расскажу об этих этапах, а потом сосредоточусь на последнем, текущем. Первый этап — успех украинской обороны. Это продолжалось с февраля по март 2022 года. Второй этап — начало истощения, с апреля по август 2022. Третий этап — украинские наступательные операции под Харьковом и Херсоном в сентябре и октябре 2022 года. Четвертый этап — укрепление российских сил зимой, с ноября 2022 по апрель 2023 года, попытка ужесточить бои с помощью стратегических налетов. Потом пятый этап — безуспешное летнее наступление украинских сил с мая по октябрь 2023 года. Потом был переход на шестой этап, когда Россия пыталась снова оживить динамику (с ноября 2023 по февраль 2024 года, второе российское зимнее наступление). Сейчас происходит переход на седьмой этап, и нынешнее летнее наступление РФ — это попытка растянуть силы. Этот этап начался в марте и все еще продолжается. Начало ему положило российское наступление к северу от Харькова. Можно рассмотреть оперативное намерение Российской Федерации растянуть украинские силы. Иными словами, была предпринята попытка оттянуть силы с Донбасса и убрать оттуда резервы. На мой взгляд, это привело к тому, что русским удалость прорваться на ближайшие украинские оборонительные позиции не только в Очеретино, но и во многих других местах. Кроме того, для этого этапа характерно увеличение численности россиян на фронте. Предположительно, сейчас на Украине воюют около 650 тысяч российских солдат. Около 520 тысяч из них на передовой. Они решают задачу продвинуться прежде всего на Донбассе. Критический фактор на этом этапе — источники. Это означает, что ведется война на истощение. Это нужно осознать: даже если на первый взгляд на фронте ничего не происходит, на самом деле вооруженный конфликт продолжается и ресурсы продолжают расходоваться.

— Какие, на ваш взгляд, тактические цели сейчас преследуют российские вооруженные силы?

— Следует различать тактический, оперативный и стратегический уровень. На тактическом уровне мы видим, что русские пытаются держать украинцев в напряжении на всей протяженности фронта, где только можно. То есть они стараются сделать так, чтобы украинские силы постоянно отражали атаки и не могли передислоцироваться. На оперативном уровне цель русских — растянуть украинские силы. Совершенно очевидно это на примере седьмого этапа, то есть применения войск к северу от Харькова. Не ставилась цель взять сам Харьков, а целью было — измотать украинцев авиаударами по критически важной инфраструктуре. Таким образом, сейчас мы видим войну на истощение.

— Как вы оцениваете тактику ВСУ, которые стараются остановить и замедлить это российское наступление под Харьковом?

— Украина старается бить по путям снабжения за российскими фронтовыми позициями, включая те, которые находятся на российской территории. Тактика Украины при поддержке Запада с применением соответствующих западных систем вооружений заключается в разрыве путей поставок, а также ударах по тем аэродромам, откуда русские наносят удары своими самолетами управляемыми бомбами. Цель ВСУ — остановить российское наступление и помешать его продолжению.

— Российские планирующие бомбы представляют серьезную угрозу для ВСУ и гражданской инфраструктуры. Какие стратегии или технологии, по-вашему, могут переломить ситуацию или хотя бы минимизировать последствия от применения русскими планирующих бомб? Как Украина могла бы наиболее эффективно от них защититься?

— Главное средство борьбы с такими планирующими бомбами — массированная активная и пассивная противовоздушная оборона. То есть не кое-где размещенные отдельные батареи ПВО, а широкое применение разных типов батарей, со средним и дальним охватом. Все это дополняют радары для своевременного оповещения, и это элемент пассивной противовоздушной обороны. Если вспомнить обязательства, согласованные на саммите НАТО, то можно предполагать, что на Украине вскоре появятся семь батарей "Пэтриот", то есть системы дальнего действия, а также 30 систем средней дальности.

На мой взгляд, Украине на самом деле нужно в четыре раза больше. Иными словами, ей нужны хотя бы 25 комплексов "Пэтриот" и около сотни систем средней дальности. И это лишь для так называемой пассивной ПВО, а кроме того, все это должно сочетаться с соответствующими средствами раннего оповещения, то есть радарами. Активным элементом ПВО является украинская авиация. Сейчас большие надежды возлагаются на поставки F-16, которые позволят благодаря применению оружия класса "воздух-воздух" реально изменить расстояние, на котором российские самолеты смогут сбрасывать планирующие бомбы. Если Украине не удастся создать эту разветвленную активную и пассивную ПВО, то ей придется очень тяжело. Владимир Зеленский недавно отметил, что каждую неделю на Украину сбрасывается 800 управляемых российских авиабомб. Это более ста в день. Российские социальные сети это подтверждают: почти каждый день появляются десятки новых видео, где видно, как применяются планирующие бомбы. Проблема заключается в том, что размеры этих бомб постоянно растут. Сейчас есть даже ФАБ массой 3тысячи килограмм, и она может разом уничтожить одну украинскую роту.

— Зеленский подчеркнул, что для эффективной борьбы с угрозой, которую представляют российские бомбы и ракеты, нужно уничтожать российские бомбардировщики прямо на их аэродромах. Для этого требуется оружие большой дальности, а также снятие ограничений на его применение западными государствами. Может ли это помочь?

— Помимо активной и пассивной ПВО, которой Украина может воспользоваться, есть и другой вариант — физически помешать взлету этих боевых самолетов. Тут речь идет о соответствующих системах вооружений большой дальности, которые могут поразить аэродромы в самой России. Однако ясно, что на применение такого вида вооружений есть ограничения. Украина старается обойтись ударами дронов по НПЗ и российским аэродромам. Но эффект будет только тогда, когда эти ограничения будут сняты. Только так возможны результаты и изменение ситуации. В войне на истощение отдельные высокоточные удары не главное. По-настоящему сломить противника могут только массированные удары большой интенсивности и продолжительные по времени. Главная проблема, с которой столкнулась Украина, в том, что ее хоть и снабжают качественным и высокоточным оружием с Запада, но она не может применять его так, чтобы всерьез навредить российской стороне. На самом деле США не заинтересованы в уничтожении России или принуждении ее к капитуляции. Они хотят лишь указать ей ее место. Об этом часто говорят и в самих Соединенных Штатах Америки: нужно "не уничтожить Россию", а "сдержать Россию". Это подтверждают и многие примеры, прежде всего, количество отправленного Украине оружия. Вспомните "Хаймарсы", которые показали высокую эффективность. Украина хотела получить 300 единиц, но пока ей отправили около 48. А вспомните затянувшуюся поставку F-16 и ограничения на применение ATACMS. Кроме того, США дали ясно понять, что удары по НПЗ не лучшая идея, потому что это может привести к дефициту сырья на мировых рынках и так далее.

— Как вы оцениваете эффективность ударов дронами по НПЗ в России?

— Тут явно просматривается стратегическая цель Украины уничтожить или хотя бы повредить важную сырьевую базу русских. Раз продажа нефтепродуктов позволяет России получать постоянный доход, Украина старается стратегически уничтожить базу этой военной экономики Российской Федерации. Чтобы добиться реального эффекта, нужны более интенсивные удары, которые нанесут русским настоящий экономический ущерб и лишат их финансов необходимых для продолжения вооруженного конфликта на Украине.

— Поставки F-16 на Украину уже начались. Как эти истребители могут изменить ход вооруженного конфликта?

— Один тип вооружений сам по себе не изменит ход вооруженного конфликта. Так и F-16 не чудесное средство от всего. Всегда нужно говорить о F-16 в связи с вооружениями класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", и нельзя забывать о важности логистики. Украине нужны несколько аэродромов, чтобы эти истребители могли перемещаться и русские не нашли их моментально. Тем не менее это важный шаг, потому что он поможет стратегической обороне критически важной инфраструктуры Украины. С их помощью можно добиться двух вещей. Во-первых, защитить критически важную инфраструктуру, то есть сократить число российских авиаударов в глубине Украины. Во-вторых, можно загнать российские самолеты глубоко в российский тыл и тем самым ограничить применение авиационных бомб. Именно такие надежды и возлагаются на F-16.

— Какие конкретные виды военной помощи наиболее эффективны и как можно оптимизировать западную помощь, чтобы она лучше соответствовала потребностям ВСУ?

— Некоторые виды оружия действительно доказали, что могут принести желаемые результаты в нужный момент. Думаю, пример — это поставки "Хаймарсов", применение кассетных боеприпасов или ATACMS и беспилотные морские дроны. Однако в условиях войны на истощение, когда быстрые решения невозможны, у врага всегда есть возможность адаптироваться к обстоятельствам. Так Россия сумела адаптироваться к "Хаймарсам". Например, русские децентрализовали свою логистику, а также применяют средства радиолокационной борьбы и уничтожают ракеты GMLRS, которые применяет "Хаймарс". То же можно сказать о кассетных боеприпасах и ATACMS. Их успешно применили против некоторых объектов, но видно, что Россия сумела быстро подстроиться. Теперь нужно широкое применение, то есть за короткое время, за 14 дней, почти каждый день, нужно наносить мощные удары, чтобы противник по-настоящему пострадал, и тогда он пойдет на уступки. Сейчас перед Украиной стоят две проблемы. Во-первых, доступность и число этих систем вооружений. Во-вторых, ограничения со стороны союзников. В данном конкретном случае я говорю о США, которые всерьез влияют на ситуацию.

— По-вашему, применение дронов в конфликте на Украине и широкое использование этих технологий значительно изменит будущие войны и оперативное искусство? Как беспилотные технологии могут в дальнейшем трансформировать войну?

— Я хочу сослаться на статью генерала Залужного, которую он написал незадолго до увольнения. Он в точности описал то, что мы всегда в теории называли "стеклянным полем боя", которое в будущем наконец появится. Что я имею в виду? Сейчас на фронте применяются десятки тысяч дронов, и каждый может следить за каждым. Это можно сравнить с Первой мировой войной, когда колючая проволока и пулеметы довели до патовой ситуации, с которой удалось справиться благодаря появлению танков. Сейчас применение дронов привело к тому, что каждый знает, что делает другой, и больше нельзя маневрировать или проводить подготовительные мероприятия. С этим нужно как-то справиться. Как написал Залужный, нам нужно такое же изобретение, как китайский порох, которое позволило бы нам преодолеть электромагнитное поле. То есть нужен порыв в области радиокоммуникации с дронами. Но уже сейчас ясно, что дроны определяют ход конфликта. Мы видим самые разные типы: морские, наземные, воздушные и даже космические. Я уверен, что мы переживаем настоящую революцию, потому что эти системы сейчас очень влияют на ведение боев. Видно, что вооруженные силы за короткое время действительно многому научились, и западные армии с удивлением взирают на это и пока не сделали никаких выводов, которые привели бы к структурным изменениям.

(…)

— Какие войсковые операции или стратегические меры ВСУ вы хотели бы выделить?

— Такие есть. Во-первых, это успешная оборона Киева. Как вы знаете, для Украины на тот момент это было крайне важно. Во-вторых, войсковая операция под Харьковом, где благодаря элементу неожиданности и обмана, а также благодаря тому, что российские силы на тот момент были растянуты, удалось переломить ситуацию. Третий момент, который я бы хотел отметить, это то, что Украине удалось хотя бы частично восстановить свои торговые коридоры в западной части Черного моря. Четвертый момент напрямую не связан с применением войск, но я хочу выделить операции в информационном пространстве. Правда, тут есть ложка дегтя. Проблема в том, что нам нужна объективная оценка ситуации. Конечно, цель Украины — преподнести свои шаги так, чтобы, главным образом, Запад чувствовал, что есть смысл и дальше помогать Украине. Однако, как я думаю, также важно, чтобы украинцы и прямо говорили: да, нам нужна ваша помощь, потому что иначе нам придется туго. То есть информационные меры для повышения боевого духа и получения стратегической помощи важны, но не настолько, чтобы Западу показалось, что Украина справится и сама.

— Каковы ваши прогнозы на дальнейший ход вооруженного конфликта? Какие сценарии сейчас, по-вашему, наиболее вероятны?

— На мой взгляд, есть три варианта развития событий. Все три зависят от того, насколько активно Запад будет помогать Украине. Сейчас возможности Украины в области обеспечения стабильных поставок вооруженным силам очень ограничены. Это возможно в ущерб собственному военно-промышленному комплексу и населению. Иными словами, все зависит от ресурсов, которые Запад предоставит Украине, военных и гражданских.

Первый вариант, при котором Украина совершает прорыв, а русские отступают, и мы возвращаемся к ситуации начала 90-х. Вероятность этого сейчас невелика из-за натиска россиян по всему фронту.

Второй вариант. Русские совершают порыв, а украинцы отступают, и русские доходят до Львова. Вероятность тут тоже невелика, но чуть больше, чем у первого варианта, так как и у российской стороны нет ресурсов и возможностей для такого масштабного прорыва. Хотя вполне вероятно, что русские воспользуются прошлыми достижениями.

И тут мы подходим к третьему варианту, и это замороженный конфликт в некоем формате. Иными словами, будет какое-то перемирие. Но оно возможно только в том случае, если обе стороны увидят в этом смысл. Сейчас мы пока не видим предпосылок к этому в происходящих событиях, хотя вообще некоторые сигналы я отмечаю. Вспомним, что недавно Владимир Зеленский сказал, что Россию могут пригласить на следующую мирную конференцию. Это может положить начало для поисков путей к переговорам.

(…) Возможно, будет компромисс из-за недостатка ресурсов в этой войне на истощение. Она требует массы ресурсов, и выжить в ней можно только с союзниками. С хорошими союзниками. И тут у Украины проблема: ее успех зависит не от ее личной воли, а от воли тех, кто ее поддерживает.

Не будем забывать, что и Германия была разделена десятки лет, а потом опять объединилась. Я не хочу предсказывать будущее, но только хочу отметить, что история не настоящее, а серия событий, которые произошли в прошлом и которые произойдут в будущем. Таким образом, всегда нужно рассматривать происходящее с исторической перспективы.

Автор: Павел Балаж (Pavel Baláž)