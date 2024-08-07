Украина получила первую партию истребителей F-16. Изменят ли они ситуацию? (The National Interest, США)

TNI: F-16 меньше повлияют на ход конфликта, чем Зеленский внушает украинцам

Влияние F-16 на ход конфликта окажется гораздо скромнее, чем Зеленский внушает украинцам, пишет TNI. У Киева слишком мало истребителей, чтобы активно их применять. Более того, ВСУ просто нечем противостоять российской ПВО.

Харрисон Касс (Harrison Kass)

F-16 прибыли на Украину: какое влияние они окажут на ход конфликта?

После долгих месяцев настойчивых уговоров, ожидания и мечтаний Украина получила первую партию истребителей F-16. Киев упорно требовал от США одномоторные истребители четвертого поколения и надеется, что новые самолеты переломят ход российско-украинского конфликта в пользу украинского сопротивления.

“F-16 на Украине. Мы это сделали. Я горжусь нашими ребятами, которые осваивают эти самолеты и уже начали их использовать ради нашей страны, — сказал президент Владимир Зеленский. — Эти самолеты уже в нашем небе, и сегодня вы их видите. Хорошо, что они пришли и что мы можем их использовать”.

Теперь, когда F-16 наконец-то на Украине, месяцы домыслов и рассуждений подходят к концу. Вопрос об эффективности F-16 скоро будет закрыт, и станет ясно, пойдут ли русские в ответ на обострение.

Пойдут ли русские на эскалацию?

Одной из причин, почему союзники США по НАТО сдержанно относились к отправке на Украину F-16, был страх встречной эскалации со стороны России. Однако эскалация как прямой ответ на прибытие F-16 на Украину все же кажется маловероятной.

Во-первых, Запад уже несколько лет снабжает украинское сопротивление. В принципе, с прибытием F-16 мало что изменилось. Во-вторых, возможности России для эскалации ограничены. В теории она могла бы нанести удары по Польше, чтобы перерезать поставки оружия, или развернуть тактическое ядерное оружие. Но это серьезные шаги. Пропорциональную эскалацию, соответствующую поставкам истребителей четвертого поколения, придумать непросто. Россия проявила благоразумие, отказавшись от прямого противостояния с НАТО. Доводы в пользу такого решения по-прежнему в силе.

Аналогично, Россия до сих пор воздерживалась от применения тактического ядерного оружия. И кажется маловероятным, что поставка F-16 станет тем переломным моментом, который вынудит Путина первым из мировых лидеров применить ядерное оружие в бою с 1945 года.

Однако, риск российской эскалации неизбежно повысится после поставок F-16, и это снова поднимает вопрос о целесообразности такого шага со стороны США и НАТО.

Будут ли F-16 эффективными?

Влияние F-16 на поле боя наверняка окажется значительно скромнее, чем Зеленский внушает соотечественникам.

По словам украинских чиновников, для нейтрализации российской воздушной мощи Украине понадобится 130 F-16. Точное количество только что поставленных F-16 не разглашается, но мы можем предположить, что их далеко не 130. Это означает, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО. А ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что можно смело ожидать— новые самолеты будут использоваться крайне бережно — и вряд ли окажут существенное влияние на исход этого неразрешимого конфликта.

Харрисон Касс — специалист по вопросам обороны и национальной безопасности, автор более тысячи статей по вопросам глобальной политики. Адвокат, пилот, гитарист, в прошлом профессиональный хоккеист. Поступил на службу в ВВС США курсантом летной школы, но был уволен по состоянию здоровья. Имеет степень бакалавра колледжа Лейк Форест, степень доктора философии Университета штата Орегон и степень магистра Нью-Йоркского университета