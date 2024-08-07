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Военное обозрение

Президент Азербайджана заявил о необходимости контактов между Баку и Москвой по региональной безопасности

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с секретарем российского Совбеза Сергеем Шойгу заявил о необходимости регулярных контактов между Баку и Москвой для решения вопросов региональной безопасности.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в этом направлении наблюдается позитивная динамика, достигнутая в результате решений, принятых политическим руководством обеих стран. В то же время, по словам представителя Алиева по особым поручениям Эльчина Амирбекова, Азербайджан и Армения в настоящее время очень близки к заключению мирного соглашения. Баку и Ереван сумели достичь существенного прогресса в заключении мирного соглашения, направленного на завершение вражды, чтобы совместно приступить к развитию региона.

По информации иранских источников, основной целью визита Шойгу в Баку является стремление предостеречь власти Азербайджана от любых действий, направленных против Ирана на фоне конфликта этой страны с Израилем.

Ранее сообщалось, что помощник главы американского Госдепа Джеймс О'Брайен отметил, что Армения нужна США для обеспечения маршрута для торговли со странами Центральной Азии в обход России и Китая. Чтобы иметь возможность полноценно запустить "Зангезурский коридор" через Армению, США пытаются навязать Еревану "мирный план", который в первую очередь отвечает интересам Турции и Азербайджана. При этом О'Брайен обвинил Москву в том, что Армения лишилась Нагорного Карабаха и заявил, что США "помогают" Еревану окончательно разорвать отношения с Москвой.

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