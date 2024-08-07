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Военное обозрение

Военные США изучают возможность пусков барражирующих боеприпасов Uvision Hero 120 с борта самолёта C-130

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Источник изображения: topwar.ru

Чтобы добиться преимущества перед потенциальным противником, военные США изучают возможность пусков барражирующих боеприпасов Uvision Hero 120 с бортов военно-транспортных самолетов C-130. На данный момент такие беспилотники можно запускать с различных платформ, включая пусковые установки наземного базирования и боевые корабли.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

И когда можно будет развертывать эти дроны не только с наземных и морских, но и с воздушных платформ, универсальность Uvision Hero 120 позволит применять их для проведения как обычных, так и ассиметричных боевых операций. Применение данных БПЛА с бортов военно-транспортных самолетов обеспечит нужную точность и мощность поражения целей при минимальном риске для собственного личного состава.

Универсальный и широко применяемый американскими военными C-130 Hercules отличается способностью действовать в различных условиях и нести значительную боевую нагрузку. Оснастив такие самолеты барражирующими боеприпасами Hero 120 или их аналогами, Вооруженные силы США получают стратегическое преимущество в различных боевых сценариях, включая контртеррористические операции, поддержку подразделений на поле боя и быстрое реагирование на возникающие угрозы.

Источник изображения: topwar.ru

Барражирующий боеприпас Hero 120 – это беспилотник-камикадзе самолетного типа, запускаемый из трубчатого контейнера. Он оснащен раскладным крылом и оперением X-образной формы. Аппарат способен преодолевать до 60 километров и находиться в воздухе до одного часа. Он может двигаться по маршруту к объекту либо барражировать в поисках цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Проекты
БПЛА
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