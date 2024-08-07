В Раде признали, что Запад добивается снижения возраста мобилизации до 18 лет

Пока профильные ведомства не представляли никаких инициатив по этому поводу, отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Представители стран Запада периодически предлагают Киеву подумать о снижении возраста мобилизации в украинскую армию с 25 до 18 лет. С таким признанием выступил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это вопрос [о снижении мобилизационного возраста], который периодически поднимают наши партнеры, предоставляющие помощь, потому что они считают, что как раз возраст 18-25 лет наиболее оптимальный, наиболее эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать", - сказал Вениславский на видео, размещенном в Telegram-канале украинского издания "Новости Live".

В то же время депутат утверждает, что ни Верховная рада, ни министерство обороны, Генштаб и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не представляли никаких инициатив по поводу снижения призывного возраста.

2 апреля на Украине возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. Однако после этого стало известно о множестве случаев, когда в армию отправляли мужчин моложе 25 лет, которые, в частности, прошли срочную службу или окончили военную кафедру. В настоящее время в Раде рассматривают законопроект о запрещении призыва в ряды вооруженных сил таких категорий граждан.