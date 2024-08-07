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ТАСС

В Раде признали, что Запад добивается снижения возраста мобилизации до 18 лет

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Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mstyslav Chernov

Пока профильные ведомства не представляли никаких инициатив по этому поводу, отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Представители стран Запада периодически предлагают Киеву подумать о снижении возраста мобилизации в украинскую армию с 25 до 18 лет. С таким признанием выступил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это вопрос [о снижении мобилизационного возраста], который периодически поднимают наши партнеры, предоставляющие помощь, потому что они считают, что как раз возраст 18-25 лет наиболее оптимальный, наиболее эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать", - сказал Вениславский на видео, размещенном в Telegram-канале украинского издания "Новости Live".

В то же время депутат утверждает, что ни Верховная рада, ни министерство обороны, Генштаб и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пока не представляли никаких инициатив по поводу снижения призывного возраста.

2 апреля на Украине возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. Однако после этого стало известно о множестве случаев, когда в армию отправляли мужчин моложе 25 лет, которые, в частности, прошли срочную службу или окончили военную кафедру. В настоящее время в Раде рассматривают законопроект о запрещении призыва в ряды вооруженных сил таких категорий граждан. 

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