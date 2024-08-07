Экс-глава вещевого управления МО РФ арестован по делу о получении взятки

СК: экс-глава вещевого управления МО Демчик арестован по делу о получении взятки

МОСКВА, 6 августа/ Радио Sputnik. Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сказала она РИА Новости.

Отмечается, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны РФ.

По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года ему дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для ВС России.

Также следствие установило, что в 2017–2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты. В течение указанного периода с ней заключили в общей сложности 26 договоров на сумму свыше 574 миллионов рублей.

Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила представитель СКР.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в России объявлен в розыск экс-замглавы антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.