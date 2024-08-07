Экс-глава вещевого управления МО РФ арестован по делу о получении взятки

СК: экс-глава вещевого управления МО Демчик арестован по делу о получении взятки
МОСКВА, 6 августа/ Радио Sputnik. Военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что полковник запаса Демчик до апреля 2018 года занимал должность начальника вещевого управления Минобороны РФ.
По данным следствия, взятку в четыре миллиона рублей весной 2017 года ему дал гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел заручиться покровительством Демчика при решении вопросов о привлечении его фирмы к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для ВС России.
Также следствие установило, что в 2017–2018 годах эта компания действительно исполняла такие контракты. В течение указанного периода с ней заключили в общей сложности 26 договоров на сумму свыше 574 миллионов рублей.
Сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении взяткодателя, заключила представитель СКР.
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