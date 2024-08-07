Шойгу заявил, что Украина могла уже трижды обеспечить свою стабильность

В 2014 году политические силы в Киеве подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали главы МИД Германии и Польши, а также политдиректор МИД Франции, отметил секретарь Совета безопасности РФ

БАКУ, 6 августа. /ТАСС/. Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, в итоге обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над значительной территорией. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне и теряя контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года", - сказал Шойгу, отметив, что первый раз это было в феврале 2014 года.

Он уточнил, что в 2014 году политические силы на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали главы МИД Германии и Польши, а также политдиректор МИД Франции. "Соглашение предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы", - сказал секретарь СБ РФ.

По словам Шойгу, вместо того, чтобы исполнять соглашение, на Украине "предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны".

Секретарь СБ РФ отметил, что против населения в то время еще восточных регионов страны, требовавших уважения своего конституционного права на использование родного русского языка, была развернута полномасштабная силовая операция с задействованием регулярной армии и националистических бандформирований, состоявших преимущественно из неонацистов и других радикальных элементов.

"Европейцы, несмотря на свою прямую причастность к произошедшему, сделали вид, что никаких договоренностей не было и в помине. В итоге от пришедших в результате майдана киевских властей стал отворачиваться собственный народ, включая жителей Крыма", - сказал Шойгу.

Минские соглашения

В феврале 2015 года при посредничестве бывших лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель Франсуа Олланда был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его ключевые положения были связаны с решением вопросов безопасности, в первую очередь прекращением огня в Донбассе, отметил Шойгу. "Впоследствии сами протагонисты минских соглашений - бывший президент Украины [Петр] Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель - признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу уточнил, что при этом западники не только закрывали глаза на невыполнение Киевом мирных соглашений, но и накачивали Украину вооружением и боеприпасами, попутно потворствуя укреплению нацистской идеологии киевского режима и подталкивая его к прямому конфликту с Москвой. "Именно так в 30-е годы прошлого столетия западными странами взращивался режим Гитлера в Германии. Но, видимо, уроки истории в школе новое поколение европейских и украинских политиков в свое время прогуляло. В результате что получили украинцы с подачи Запада? Безвозвратную потерю регионов Донбасса", - сказал Шойгу.

Попытка урегулирования в 2022 году

Шойгу отметил, что третья попытка была весной 2022 года. "В Стамбуле Россия вновь попыталась договориться. Были выработаны условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. Украина согласилась на этот разумный компромисс и даже парафировала проекты документов", - сказал он, напомнив, что Россия, со своей стороны, отвела войска от Киева.

По словам секретаря Совбеза РФ, Украина отказалась исполнять соглашение из-за влияния экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. "После указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отказался исполнять достигнутые соглашения. Подпись была отозвана, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами", - добавил он.

Шойгу уточнил, что этими решениями власти Украины обманули сами себя. "Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя. Результат известен - многочисленные человеческие жертвы и утрата Киевом контроля над значительной территорией", - резюмировал Шойгу.