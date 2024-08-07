Совет ЕС утвердил выделение Киеву €4,2 млрд помощи

Речь идет о выделении помощи в рамках фонда поддержки Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил согласованное ранее послами ЕС решение выделить Киеву около €4,2 млрд из фонда поддержки Украины. Об этом сообщило председательство Венгрии в совете.

"Завершив письменную процедуру, совет сегодня принял решение провести первый платеж в размере около €4,2 млрд в рамках фонда поддержки Украины", - говорится в сообщении на странице председательства в X (ранее Twitter).

"Данное решение направлено на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее администрации", - говорится в заявлении. Ранее Еврокомиссия отмечала, что намерена перечислить Киеву этот транш до сентября.

Фонд поддержки Украины - это программа финансирования текущих бюджетных расходов Киева объемом €50 млрд, рассчитанная до конца 2027 года. Выплаты из нее осуществляются в обмен на проведение Киевом реформ и преобразований, на которых настаивает Еврокомиссия.

Эксперты отмечают, что в 2024 году ЕС выделяет Киеву в среднем по €1,5 млрд в месяц и, если выплаты останутся на таком уровне, этих денег Еврокомиссии хватит не до конца 2027 года, а до начала 2026 года, а затем придется искать дополнительные источники финансирования.

Схема внешнего финансирования государства была опробована западными странами в Афганистане в 2002-2021 годах. В последние годы войны в Афганистане США и страны НАТО финансировали руководство этой страны на уровне примерно $4 млрд в год.