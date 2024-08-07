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ТАСС

Китай успешно запустил группу полярно-орбитальных спутников Qianfan

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Логотип CASC
Логотип Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
Источник изображения: https://isunet.edu/

Двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan ("Цяньфань" или G60 Polar Group 01). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 14:42 по пекинскому времени (09:42 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 530-й пуск.

Двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Она разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с CASC, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (700 км) до 4 тонн полезного груза (до 5 тонн на низкую околоземную). В отличие от "Чанчжэн-6" (CZ-6), эта ракета имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй - 3,35 м.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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