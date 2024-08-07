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ТАСС

"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%

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Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Как отметил президент концерна Алан Лушников, выполнение государственного оборонного заказа является приоритетной задачей "Калашникова"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Калашников" с существенным опережением отгрузил очередную партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года в адрес заказчика и выполнил план гособоронзаказа (ГОЗ) 2024 года по выпуску этого изделия на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" с существенным опережением отгрузило очередную партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года в адрес заказчика, при этом ГОЗ 2024 года по выпуску данного изделия выполнен на 65%", - говорится в сообщении.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, выполнение государственного оборонного заказа является приоритетной задачей "Калашникова". "Несмотря на оперативные изменения в конструкции изделия, продиктованные опытом боевого применения АК-12 в зоне СВО, наши специалисты не только не снижают темпов его производства, но и выполняют ГОЗ с еще большим опережением", - отметил Лушников, его цитирует пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что специалисты дивизиона оружейного производства концерна постоянно совершенствуют технологические процессы для поддержания стабильно высокого качества продукции. "При этом, только за первое полугодие произведено всей номенклатуры изделий военного назначения на 50% больше, чем годом ранее", - добавили там. 

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Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
Гособоронзаказ
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