"Севмаш" передал батопорт для 35-го СРЗ

"Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построил и передал заказчику – мурманскому предприятию "35-й СРЗ" (филиал Центра судоремонта "Звездочка") – батопорт проекта 1418. Как уточнили в пресс-службе верфи, это гидротехническое сооружение – часть сухого дока, который предназначен для ремонта кораблей и судов.

Батопорт заложили на "Севмаше" в августе 2021 года. Работы выполнялись по контракту, заключенному между предприятием и институтом "Оргэнергострой".

Буксировка батопорта ПО "Севмаш"

Проектант – Центральное конструкторское бюро "Монолит". Рабочую конструкторскую документацию выпускало проектно-конструкторское бюро "Севмаш".

Длина гидротехнического сооружения – 77,9 метра, ширина – 13,9 метра, высота – около 21,8 метра. В строительстве объекта принимали участие все основные цехи предприятия. Батопорт вывели из эллинга в декабре 2023 года. У достроечной набережной на объекте провели швартовные испытания.

Как отметил начальник отдела гарантии и сервиса Валерий Бородин, при изготовлении оборудования для батопорта производители применили новые технологии и материалы, ранее в отечественной промышленности не использовавшиеся.

Отметим, что реконструкция сухого дока на 35-м СРЗ началась для выполнения докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".