Войти
Flotprom

"Севмаш" передал батопорт для 35-го СРЗ

206
0
0

"Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построил и передал заказчику – мурманскому предприятию "35-й СРЗ" (филиал Центра судоремонта "Звездочка") – батопорт проекта 1418. Как уточнили в пресс-службе верфи, это гидротехническое сооружение – часть сухого дока, который предназначен для ремонта кораблей и судов.

Батопорт заложили на "Севмаше" в августе 2021 года. Работы выполнялись по контракту, заключенному между предприятием и институтом "Оргэнергострой".

Буксировка батопорта

ПО "Севмаш"


Проектант – Центральное конструкторское бюро "Монолит". Рабочую конструкторскую документацию выпускало проектно-конструкторское бюро "Севмаш".

Длина гидротехнического сооружения – 77,9 метра, ширина – 13,9 метра, высота – около 21,8 метра. В строительстве объекта принимали участие все основные цехи предприятия. Батопорт вывели из эллинга в декабре 2023 года. У достроечной набережной на объекте провели швартовные испытания.

Как отметил начальник отдела гарантии и сервиса Валерий Бородин, при изготовлении оборудования для батопорта производители применили новые технологии и материалы, ранее в отечественной промышленности не использовавшиеся.

Отметим, что реконструкция сухого дока на 35-м СРЗ началась для выполнения докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Севмаш
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия