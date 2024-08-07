Спикер парламента Грузии: ЕС требовал от Тбилиси направить Киеву наемников

Европейские политики также добивались введения санкций против РФ, отметил Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Европейские политики вместе с представителями грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" требовали от официальных властей Грузии введения санкций против РФ, а также организованной отправки наемников на Украину. Об этом сообщил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Национальное движение" и оппозиция говорили нам, что мы должны были ввести санкции, а "Грузинская мечта" (правящая партия - прим. ТАСС) говорила, что нет, потому что это было бы равносильно втягиванию в войну. Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были вести санкции, отправить наемников [на Украину] и так далее. В том числе, такое нам говорили и европейцы", - сказал Папуашвили.