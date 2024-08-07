Австралия продемонстрировала первый БЛА MQ-4C "Тритон"

ЦАМТО, 6 августа. Правительство Австралии официально представило первый доставленный в страну БЛА MQ-4C "Тритон" (AUS-1), который будет эксплуатироваться ВВС страны.

БЛА был представлен на базе "Тиндал" заместителем премьер-министра и министром обороны Австралии Ричардом Марлсом. Презентация AUS-1 состоялась через шесть недель после прибытия БЛА в Австралию (16 июня). По информации Northrop Grumman, аппарат выполнил трехэтапный перелет в Австралию с военно-морской авиабазы "Патаксент-Ривер" в Мэриленде.

Все четыре заказанных на текущий момент MQ-4C будут размещаться на базе "Тиндал" в составе реформированной 9-й эскадрильи ВВС Австралии.

По заявлению командующего ВВС Австралии маршала авиации Стивена Чеппелла, высотные БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" значительно повысят возможности патрулирования северных районов Австралии.

По информации Northrop Grumman, производство трех оставшихся БЛА "Тритон" реализуется в соответствии с графиком на предприятии компании в Палмдейле (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, "Белая книга обороны Австралии-2016" предусматривает закупку в рамках проекта Air 7000 Phase 1B до семи БЛА MQ-4C. Общая стоимость приобретения, создания инфраструктуры и поддержки, неофициально оценивается в 7 млрд. австрал. долл. Аппараты планируется использовать совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон" по аналогу с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

В июне 2020 года МО США заключило с Northrop Grumman контракт стоимостью 333,4 млн. долл. на поставку для Вооруженных сил Австралии трех БЛА MQ-4C, двух основных оперативных баз и одной передовой оперативной базы с интегрированной функциональной возможностью IFC-4.

Обучение личного состава ВС Австралии применению MQ-4С началось в США в ноябре 2022 года. В сентябре 2023 года правительство одобрило приобретение четвертого БЛА MQ-4C "Тритон". Его закупка должна расширить возможности проведения операций с северных баз Австралии.

Northrop Grumman приступила к сборке первого MQ-4С для ВС Австралии на предприятии в Мосс-Пойнт (шт.Миссисипи) в октябре 2020 года. Выкатка БЛА состоялась в сентябре 2022 года, свой первый полет он совершил 9 ноября 2023 года.

MQ-4C "Тритон" будут эксплуатироваться недавно реформированной 9-й эскадрильей ВВС Австралии. При этом БЛА будут выполнять полеты с базы "Тиндал", а управление ими будет осуществляться с базы "Эдинбург". Техническое обслуживание будет выполнять Northrop Grumman Australia и L3Harris Australia в рамках контракта на поддержку.

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4N Block.30 "Глобал Хок". Австралия является партнером США в рамках программы "Тритон" и участвовала в формировании требований к системе. Как партнеры, ВС США и Австралии могут обмениваться данными, собранными БЛА.