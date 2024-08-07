Шойгу призвал Киев задуматься о стоимости "добрых услуг" Запада

Секретарь СБ РФ отметил, что европейцы "вновь всячески препятствуют достижению реального прогресса в украинском урегулировании"

БАКУ, 6 августа. /ТАСС/. Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в долгий переговорный процесс по Украине и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы в ходе спецоперации, то он глубоко заблуждается, заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Казалось бы, пора уже задуматься о стоимости "добрых услуг" Запада и начать думать об интересах своего народа, - указал Шойгу. - Но, к сожалению, видим мы пока обратное".

Секретарь СБ РФ отметил, что европейцы "вновь всячески препятствуют достижению реального прогресса в украинском урегулировании, выдвигая заведомо неприемлемые инициативы в духе копенгагенского или швейцарского форматов". "Если западники думают, что им удастся затянуть Россию в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются", - добавил он.

По словам Шойгу, ситуация отчасти напоминает Берлинский конгресс 1878 года, когда европейские державы при помощи дипломатических маневров попытались нивелировать большинство достижений России, полученных в ходе войны с Турцией.

"Видимо, несмотря на прошедшие с того момента сто с лишним лет, в их менталитете мало что изменилось", - резюмировал Шойгу.