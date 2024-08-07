На вооружение ВВС США поступил первый серийный вертолёт для охраны ядерного оружия

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От компании Boeing на вооружение американских ВВС поступил первый серийный вертолет MH-139A Grey Wolf, предназначенный в основном для охраны ядерного оружия. Официальная передача техники состоялась 5 августа.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Поступивший в распоряжение военных вертолет является частью первоначального контракта на поставку 13 единиц. В этом году ВВС США дополнительно заказала к нему еще семь таких машин.

Вертолеты будут базироваться на военно-воздушной базе Мальмстрем в штате Монтана.

Одним из главных преимуществ данной техники является ее относительно невысокая стоимость.

Этот вертолет напрямую поддержит текущие усилия ВВС США по модернизации. Поставка оборудования для парка MH-139A имеет решающее значение для будущего национальной безопасности, поскольку Grey Wolf будет играть жизненно важную роль в ядерной триаде США на десятилетия вперед

- заявил исполнительный директор компании Boeing и руководитель программы MH-139A Азим Хан.

До передачи первой серийной машины в ВВС США поступило шесть таких вертолетов, предназначенных для испытаний и исследований, поэтому их общее количество в итоге составит 26 единиц.

MH-139A Grey Wolf является многоцелевым вертолетом, созданном на базе гражданской машины Leonardo AW139 итальянского производства. Его основное предназначение – защита межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и доставка высокопоставленных лиц.