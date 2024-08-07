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Интерфакс-АВН

Российская орбитальная станция может получить медицинский модуль

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Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Российская орбитальная станция (РОС) на втором этапе развертывания может получить модуль медико-биологического назначения, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМПБ) РАН во вторник.

В Институте сообщили, что создание целевого модуля РОС медицинского назначения обсуждалось 30 июля на заседании секции "Космическая биология и медицина" Совета РАН по космосу.

"В ходе заседания секции состоялся обмен мнениями по широкому кругу проблем, связанных с началом проектирования медико-биологического модуля на базе одного из целевых модулей, предусмотренных в составе РОС на втором этапе развертывания станции", - говорится в сообщении ИМПБ РАН в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что аванпроект целевого модуля РОС медицинско-биологического назначения секция направит для обсуждения в Совет РАН по космосу и Научно-технический совет "Роскосмоса" в четвертом квартале текущего года.

По данным Института, на заседании присутствовали представители ИМБП РАН, ФМБА России, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский Институт", предприятий космической отрасли - РКК "Энергия", Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и ряда других организаций.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену Международной космической станции.

Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Также, на первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

2 июля "Роскосмос" сообщил о подписании контрактов на создание РОС, также глава госкорпорации утвердил генеральный график ее строительства.

В госкорпорации сообщали, что общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

13 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году. Осенью 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что первые три года работы (2024-2026 годы) потребуют порядка 150 млрд рублей.

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Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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Борисов Юрий
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