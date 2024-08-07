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ТАСС

Сапер рассказал, как нехватка боеприпасов вынудила ВСУ самим делать мины

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Сапер
Сапер.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Специалисты армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил инструктор-сапер с позывным Гном

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин. Саперы армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил ТАСС инструктор-сапер с позывным Гном.

"Сейчас в приоритете (изучения) разные платы управления и взрыватели с этими платами управления, особое внимание делаем на всякие "сюрпризы", которые могут стоять с платами управления, и переделаны под разные датчики. У противника это сейчас достаточно развито, в силу нехватки массовых инженерных боеприпасов они вынуждены разного рода СВУ (самодельные взрывные устройства - прим. ТАСС) ставить на взрыватели по принципу плат управления. Это датчики-гироскопы, магнитные датчики, они по факту стоят три копейки, но к ним подход, пнуть ногой, просто подойти вдвоем-втроем - уже запрещенные моменты", - рассказал сапер.

По словам инструктора, данные датчики встречаются в различных современных гражданских гаджетах, системах умных домов и даже в подъездах многоквартирников - чтобы зажигать свет, когда заходит человек. При этом на поле боя им находят различное применение инженерные войска. За год, как отмечает собеседник агентства, число подобных умных ловушек у ВСУ выросло "на 1 000%".

"Если по началу прошлого года мы про них слышали, и ими комплектовались советские мины ПТМ-3 и особо дорогостоящие "птички" на самоликвидацию - чтобы не затрофеили. Сейчас разбрасывают с этими платами управления даже банки 400-граммовые, начиненные взрывчатым веществом и рубленой арматурой и замаскированные просто соломой. Цель - чтобы человек пошевелил банку, а там тут же происходит подрыв", - отметил сапер.

Он добавил, что армейские мины как импортного производства, так и советские все еще применяются, но тоже модифицируются датчиками управления под различные задачи. На полигонах в Луганской Народной Республике (ЛНР) с новобранцами и бойцами на переподготовке детально изучаются возможные ловушки.

Как пояснил старший инструктор с позывным Хан, военнослужащих учат обходить стороной участки, где могут быть замаскированы мины нажимного действия, не трогать ни в коем случае возможные ценности и вооружение, оставленные противником, например, тепловизоры или автоматы, а также видеть удачные места для установки взрывчатки. 

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Россия
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