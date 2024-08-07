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ТАСС

NYT: ВСУ потеряли позиции под Торецком из-за некомпетентности командования

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ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ).
Источник изображения: topwar.ru

Как пишет газета, 41-я механизированная бригада ВСУ "понесла тяжелые потери" после приказов о наступлении, в которых не был учтен ее недостаточный боевой потенциал

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Боевики 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переведенные на оборону Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказались не готовы вести боевые действия и потеряли позиции из-за некомпетентности военного руководства. Об этом сообщила газета The New York Times.

Военнослужащих ВСУ перевели на позиции под Торецком из Часов Яра в начале июня, что стало "большой ошибкой", пишет издание со ссылкой на украинских военных и чиновников. По информации газеты, практически сразу стало понятно, что "41-я бригада не была готова оборонять Торецк, так как не ориентировалась на местности". Боевики за считанные дни "потеряли позиции, которые удерживали годами" в результате "бессмысленных", "нечетких" и "недостаточно оперативных" приказов со стороны командования бригады, а также из-за действий Генштаба ВСУ.

В частности, как пишет The New York Times, бригада "понесла тяжелые потери" после приказов о наступлении, в которых не был учтен ее недостаточный боевой потенциал. В настоящее время, по информации издания, Украина "испытывает нехватку в живой силе" под Торецком, поэтому не может стабилизировать ситуацию.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне Торецка ввиду полного отсутствия фортификационных сооружений внутри города. 

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Украина
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