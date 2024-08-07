"Другая Украина" обратилась в международные инстанции для предотвращения третьей мировой

Как отметил глава движения Виктор Медведчук, "преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Движение "Другая Украина" обратилось в ряд международных инстанций с целью предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщил глава движения, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина Зеленского сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны. Украина Зеленского полностью попирает демократические принципы, базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте движения.

Медведчук отметил, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 13 июня 2024 года, количество беженцев с Украины по всему миру составляет 6,5 млн человек, за исключением РФ. Согласно официальным данным властей РФ, количество беженцев с Украины составляет более 5,4 млн человек. Эти данные не включают лиц, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, которые на референдумах реализовали свое право на самоопределение, гарантированное пунктом 2 статьи 1 Устава ООН, следствием чего стало вхождение этих территорий в состав РФ. "И голос этих людей должен быть услышан", - подчеркнул политик.

"С этой целью движение "Другая Украина" обращается в международные организации. Обращения направлены председателю офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу и послам всех государств, аккредитованных на Украине", - указал Медведчук. Движение призвало Янчака "принять меры для восстановления конституционного правопорядка и демократических основ народовластия в государстве, обеспечения на Украине уважения прав и основополагающих свобод человека и СМИ". В обращении Боргу содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного Совета "для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявлений агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией".

Обращение к послам содержит призыв "с целью восстановления конституционного правопорядка, обеспечения на Украине уважения прав и основополагающих свобод человека и СМИ, верховенства права и демократических принципов народовластия, влияющих на общую безопасность в мире", а также призыв "осудить действия Зеленского, который, узурпировав власть, продолжает уничтожение украинского народа".

"Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную квалифицированную оценку Совета Европы и диппредставительств на Украине как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную Третью мировую войну", - подытожил Медведчук.