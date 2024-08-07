МНО Польши подписало офсетные соглашения в рамках закупки 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 6 августа. МНО Польши в рамках предстоящей сделки по закупке 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" подписало с Boeing и GE Aerospace офсетные (компенсационные) соглашения на сумму более 255 млн. долл.

Как сообщает Defence-industry.eu со ссылкой на заместителя министра обороны Павла Бейда, офсетные соглашения будут содействовать укреплению сотрудничества между поставщиком и польскими компаниями и, в конечном итоге, повысят обороноспособность и безопасность Польши.

Компенсационная сделка с Boeing стоимостью 400 млн. злотых (102 млн. долл.) включает техническую поддержку вертолетов AH-64E и обучение их обслуживанию. Соглашение с GE Aerospace стоимостью 530 млн. злотых (135 млн. долл.) сосредоточено на предоставлении поддержки двигателей T700/CT7 для "Апач Гардиан", а также силовых установок других польских военных вертолетов (S-70i "Блэк хок", AW-149 и AW-101).

В части работы с двигателями GE Aerospace привлечет к работам по выполнению офсетных обязательств Военно-авиационный завод №1 (Wojskowe Zaklady Lotnicze NR1 S.A. или WZL-1) в Демблине и Военно-технологический университет в Варшаве (Wojskowa Akademia Techniczna или WAT).

Как уже сообщал ЦАМТО, в сентябре 2022 года правительство Польши выбрало предложенный американской компанией Boeing AH-64 "Апач Гардиан" победителем конкурса на поставку ВС страны новых ударных вертолетов в рамках программы "Крук" (KRUK).

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Польши в рамках программы "Иностранные военные продажи" 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", 210 газотурбинных двигателей T700-GE-701D, 97 модернизированных систем прицеливания AN/ASQ-170 (MTADS)/систем ночного видения AN/AAQ-11 PNVS, 37 РЛС управления огнем миллиметрового диапазона AN/APG-78 "Лонгбоу", 1844 ракет AGM-114R2 "Хеллфайр", 96 учебных ракет M36E8 "Хеллфайр" (CATM), 460 ракет AGM-179A (JAGM) класса "воздух-земля", 508 ракет "Стингер 92K" Блок.1, 7650 секций наведения WGU-59/B для 70-мм управляемых ракет APKWS II, другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи заявлена в объеме 12 млрд. долл. (ожидается, что окончательная сумма будет ниже). Часть контракта может быть профинансирована за счет американских кредитов в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Заместитель главы Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши полковник Роберт Фроммхольц 24 июля заявил информационному телеканалу Polsat News, что примерно в течение двух недель Польша планирует завершить оформление компенсационных соглашений. Вслед за этим последует подписание исполнительного соглашения на поставку самих вертолетов.

Контракт на закупку вертолетов "Апач Гардиан" станет крупнейшим в истории Вооруженных сил Польши и одной из крупнейших сделок по закупке ударных вертолетов, когда-либо заключенных в мире. Вертолеты "Апач" будут применяться Сухопутными войсками Польши, в первую очередь, в составе 18-й механизированной дивизии. Как заявляло руководство МНО Польши, задачей вертолетов будет закрытие во взаимодействии с ОБТ "Абрамс" т.н. "Брестских ворот".