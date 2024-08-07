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ЦАМТО

Damen Group поставит новый буксир ВМС Литвы

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Логотип Damen Shipyards Group
Логотип Damen Shipyards Group.
Источник изображения: http://eubrusselsoffice.com/

ЦАМТО, 6 августа. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при Министерстве национальной обороны Литвы подписало с компанией Damen Group контракт на поставку нового портового буксира.

Стоимость закупки оценивается в 10,8 млн. евро. Damen Group должна поставить судно ВМС Литвы в течение 9 месяцев.

По заявлению министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса, приобретение портового буксира укрепит позиции Литвы как морской державы и позволит удовлетворить потребности ВМС.

Приобретенный буксир станет первым новым судном, которое пополнит состав ВМС Литвы. Ранее МНО Литвы реализовывало только проекты покупки бывших в эксплуатации судов из состава флотов других стран НАТО, которые впоследствии проходили модернизацию и доработку под нужды ВМС страны.

Буксир Damen ASD 3010 имеет проверенную конструкцию и соответствует потребностям ВМС Литвы. Его большая открытая рабочая палуба позволяет применять судно для выполнения различных второстепенных задач, включая пожаротушение, буксировку мишеней, оказание помощи в борьбе с загрязнением и т.д.

Длина судна – 29,8 м, ширина – 10,4 м, максимальная осадка – 4,9 м, экипаж – 8-9 чел. Мощность главных двигателей – 2х1920 кВт, скорость хода – 13 узлов, тяговое усилие на гаке – 58 т, автономность – 4 суток.

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