Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Форум "Армия 2024" пройдет без массового посещения, главная тема мероприятия - специальная военная операция, сообщили в Минобороны РФ.

"Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное - содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция", - заявили в ведомстве.

Отменены мероприятия форума в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

"В этом году принято решение провести форум без массового посещения...Таким образом, по обновленной концепции форум организуется как сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений", - говорится в сообщении Минобороны.

На уличной экспозиции будут представлены 15 образцов военной техники, а "Рособоронэкспорт" покажет 242 экспортных образца оружия и военной техники.

"Всем гостям и участникам форума в этом году отечественными предприятиями будут продемонстрированы преимущества российских образцов ВВСТ, возросший уровень технических и технологических возможностей организаций (предприятий) ОПК России, а также новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения СВО", - сообщили в Минобороны.