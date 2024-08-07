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ТАСС

Польский генерал считает, что появление F-16 не приведет к перелому на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Это связано с тем, что фактор внезапности не сработал, а места дислокации самолетов уже известны, отметил Леон Коморницкий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Появление истребителей F-16 на вооружении Украины не приведет к перелому в конфликте с Россией, так как фактор внезапности не сработал, а места дислокации самолетов уже известны. Такое мнение выразил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью интернет-порталу DoRzeczy.

"Танки и самолеты сами войны не выигрывают", - констатировал он. Генерал отметил, что в случае с F-16 необходимо было "использовать фактор неожиданности, а этого не произошло". "Я не предвижу перелома в этом вопросе (в ходе боевых действий в результате появления F-16 - прим. ТАСС). Может быть, будут эффектные случаи, но они будут иметь единичный характер", - заключил Коморницкий.

По мнению Коморницкого, российская армия смогла определить украинские аэродромы, где будут базироваться F-16, "а самое эффективное уничтожение самолетов происходит не в воздухе, а на аэродромах". "Российские ракеты будут сейчас нацелены на украинские аэродромы", - уверен генерал. ПВО Украины он охарактеризовал как "недостаточную".

"Ключевым является вопрос, располагает ли украинская армия [необходимым] потенциалом поддержки и обеспечения этого самолета", - задал вопрос Коморницкий. По его словам, опыт Второй мировой войны показал, что на каждый боевой самолет необходимо иметь трех обученных пилотов, чтобы первый проводил воздушные операции, второй дежурил, а третий - отдыхал.

F-16 на Украине

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передано и где они будут базироваться.

До этого журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 таких самолетов, Запад продолжит их передавать поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители, в случае их появления у украинской армии, будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника. 

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