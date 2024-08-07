Зеленский намерен до конца года подготовить базу для завершения конфликта

Как отметили аналитики издания "Страна", последние заявления президента Украины о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить боевые действия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Киев ставит целью до конца 2024 года подготовить основу для завершения конфликта, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Заявление опубликовано на его сайте.

В последнее время из Киева на фоне военных успехов России на СВО все более частыми стали высказывания о стремлении к миру. По данным соцопросов, в украинском обществе растет число сторонников переговоров с РФ.

В то же время аналитики издания "Страна" отмечали, что последние заявления Зеленского о готовности начать мирные переговоры не означают реального намерения остановить боевые действия, а могут являться "большим маневром" и преследовать другие цели. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин отмечал, что в Москве видят, что в настоящее время ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.