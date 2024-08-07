Войти
Lenta.ru

В зоне СВО применили российский «Ветер» с ИИ

227
0
0
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В зоне СВО применили российский FPV-дрон «Ветер» с ИИ

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) применили российский FPV-дрон «Ветер» с системой искусственного интеллекта (ИИ) для поражения цели. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика сообщает ТАСС.

«Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней. Это позволяет в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы достигать поставленных результатов», — рассказали в организации.

Соответствующие дроны успешно прошли испытания по стандартам Минобороны России. Ежемесячно в зону СВО направляется около трех тысяч таких беспилотников.

Линейка беспилотников компании включает в себя дроны «Ветер 10» и «Ветер 13». Грузоподъемность первого — до 3,5 килограмма, второго — до 8 килограммов. Максимальная скорость полета беспилотников — 150 километров в час, предельная дальность — 20 километров.

В июне представитель конструкторского бюро «Микроб» Александр Грязнов сообщил ТАСС о планах поставить в зону проведения СВО три тысячи неуязвимых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы FPV-дронов в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия