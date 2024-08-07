ТОС уполномочен: как работают тяжелые огнеметные системы в зоне СВО

«Тосочка» лишена недостатков предшественниц и эффективно решает огневые задачи

Украинские войска рассчитывают на инженерную подготовку или застройку в зоне боев как на основной фактор устойчивости в обороне. Однако, как показали сражения предыдущих этапов СВО, тяжелые огнеметные системы российской армии способны поражать врага практически в любых укрытиях. «Известия» увидели, как работают новейшие ТОС-2 группировки «Центр», узнали, какие недостатки предыдущих поколений данного типа вооружения устранены в новых машинах и как охраняют установки, представляющие особую ценность.

Дальнобойная и смертоносная

Предыдущие тяжелые огнеметные системы — знаменитые «Буратино» и «Солнцепек» — в качестве базы имели шасси танка. В первую очередь, это было связано с относительно небольшой дистанцией стрельбы. И хотя машины могли нанести ущерб любым укреплениям врага, для этого надо было подходить достаточно близко, в зону работы не только артиллерии, но и минометов. Новые системы ТОС-2, которые получили название «Тосочка», обладают значительно, почти в два раза, большей дистанцией огня. Изменения хорошо заметны, пусковая установка стала намного больше. Но теперь тяжелые огнеметы могут вести огонь с большого расстояния, и это позволило в качестве базы использовать бронированный и минно-защищенный «Урал» «Торнадо».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Да. На этой машине мы можем подъехать в более безопасный район (чем на прошлых моделях), отработать с более безопасного расстояния. Кроме того, техника полностью электронная, всё делается через компьютер. Забиваются в систему параметры снарядов, установка полностью автоматически раскладывается и также автоматически складывается, — рассказывает командир «Тосочки» с позывным Кобальт. В штатном режиме никому из расчёта даже нет необходимости покидать машину и выходить наружу во время боевой работы.

Кобальту всего 20 лет, он подписал контракт во время срочной службы в 18 и сразу отправился в зону специальной военной операции, где уже успел поработать и на «Солнцепеках», и, пройдя обучение, перейти на «Тосочку».

— Я пошел на срочную службу в 18 лет. Сразу подписал контракт, когда узнал об СВО. И также в 2022-м году уехал на СВО. Сейчас у меня уже второй контракт. Ну родители очень переживали, мама очень плакала, но я сказал, что я мужчина, я сам принимаю решения. И я должен быть тут, считаю, что так должно быть, — рассказывает Кобальт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Термобарический эффект (другое название — объемная детонация, или вакуумный эффект) — это и есть тот поражающий фактор, который делает огнемётные системы настолько эффективными против любых негерметичных укреплений. Проще говоря, любого вида укрытий, которые можно встретить на фронте, где герметизация просто невозможна. Боеприпасы распыляют в воздухе большой объем горючего аэрозоля, который, быстро сгорая, приводит к резкому перепаду давления. Последний не только разрушает укрытия, но и поражает полости тел человека — в лучшем случае это тяжелые баротравмы. И скрыться в зоне поражения практически невозможно: неважно, в окопе будет враг, на поверхности, в лесопосадке или в блиндаже.

— Безусловно, одиночные цели — это не для нас. Тут хорошо справляется разведывательное подразделение, подразделение беспилотной летательной авиации, они подыскивают для нас «жирные» цели, представляющие собой скопление живой силы противника, причем вне зависимости от того, укрыты они или находятся на открытых участках местности, — рассказывает командир огнеметной группы с позывным Кама.

Поражение наносится высокой разницей в давлении, до 11 атмосфер, и высокотемпературным полем. Температура вспышки от термобарического боеприпаса — 3000 градусов.

— После нашей работы пехота заходила на их позиции, не встречая никакого сопротивления. Это, наверное, показатель эффективности данного оружия. Если сооружение не герметично, то любая щель станет фатальной для противника, — говорит Кама.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он служил еще до начала СВО, но офицерскую должность и звание получил в ходе боевых действий. За событиями в Донбассе следил давно и хорошо понимает цель своего нахождения на линии боевого соприкосновения.

— По своему личному убеждению, я здесь для того, чтобы люди могли спокойно ходить по своей земле, чтобы люди могли разговаривать на любом языке, который им удобен. На своем родном в первую очередь. Если человек считает себя русским, как я могу находиться в стороне, если его начинают притеснять. Я приехал сюда и увидел здесь женщин и детей. Все мужики уже ушли на фронт. Их сил, безусловно, недостаточно. Против них действует достаточно сильная машина. Но наша военная машина сильнее, — объясняет Кама.

Охрана и оборона

Несмотря на увеличенную дальность действия, боевая машина обшита дополнительной защитой против беспилотников противника, по периметру она прикрыта экранами и сетками, а там, где это возможно, металлическими цепями. Кроме того, «Тосочку» сопровождает группа боевого охранения, которая должна защитить машину от угрозы с земли и с воздуха. Для этого на вооружении группы не только стрелковое оружие, но и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).

— Был случай в районе Авдеевского «Коксохима». Сбили три дрона. Два формата FPV и один был с большой боевой частью — что-то наподобие нашей «Герани». Вот там на дистанции 60–70 м подбили его. То есть задавили РЭБом и начали стрелковкой работать. Работало много стволов, я не один работаю, — вспоминает один из боевых эпизодов пулеметчик Скиф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Скиф родом из Екатеринбурга и пытался уйти добровольцем еще в начале СВО, но не имел за плечами опыта срочной службы. И только в августе ушел на контрактную службу. Он имел абсолютно мирную профессию технолога общественного питания, работал пекарем.

— У меня было хобби. Я ходил очень много в полевые выходы, занимался стрелковым спортом, у меня два ружья есть, года с 2017 примерно. Мне это по душе, близко, нравится, и я решил все свои навыки применить именно здесь. Это точно мне очень сильно помогло. То есть и уровень физической подготовки, и уровень медицинской подготовки, в оснащении, в работе со средствами связи, со средствами наблюдения, с огнестрельным оружием. И я очень быстро учился, — рассказывает Скиф о том, как гражданское увлечение стало толчком его прихода в армию и помогло в подготовке.

Солдат ВСУ Источник изображения: Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko

Ранее «Известия» сообщали, что в войска поступили новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Техника фигурировала в официальное видео Минобороны РФ из 1-й гвардейской мобильной бригады Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Известно о новой системе не так уж и много. Характеристики машины официально не раскрывались. Но после появления видео стало ясно, что «Дракон» сделан на танковом шасси, получил динамическую бронезащиту как минимум бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой.

Дмитрий Астрахань