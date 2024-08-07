Бывший военный лётчик: поставленные ВСУ истребители F-16 не смогут «вскрыть» систему ПВО ВС РФ

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После долгих недомолвок и иносказаний киевские власти признались, что Воздушные силы ВСУ получили от европейских стран, скорее всего, Нидерландов, некоторое количество американских многоцелевых истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Естественно, первым с присущим ему апломбом эту новость о получении очередного «чудо-оружия» от западных партнеров озвучил Зеленский. В своем телеграм-канале 4 августа он написал, что украинские пилоты якобы уже «начали использовать их для нашей страны», даже фотки разместил.

Точное количество поставленных Киеву истребителей неизвестно. По некоторым данным, это как минимум шесть самолетов, по другим — звено, которое по стандартам НАТО составляет 12 машин. Естественно, информация по местам их базирования тщательно скрывается, особенно с учетом участившихся ударов ВС РФ по аэродромам на Украине. Предположительно, часть истребителей, а то и все, постоянно дислоцируются в одной из приграничных европейских стран. а украинские аэродромы если и используются, то только для так называемого подскока непосредственно перед боевыми вылетами. Впрочем, о последних тоже пока никакой достоверной информации нет.

Бывший российский военный летчик, администратор Telegram-канала Fighterbomber вслед за большинством в том числе западных экспертов считает, что существенного влияния на положение дел на фронте F-16 не окажут. Тем более, эти самолеты, да еще в столь незначительном количестве, не способны «вскрыть» систему ПВО ВС РФ. По его словам, все виды вооружений, которыми F-16 могли бы взламывать ПВО РФ, уже были использованы украинской стороной на советских самолетах, однако удачными эти попытки не стали.

Все наши истребители имеют поколение 4+ или 4++. Примерно по вообще всем характеристикам F-16 как носитель проигрывает нашим истребителям, но это не значит, что они не смогут противостоять нашим истребителям и иногда побеждать. Решать исход боя будет тактика и оружие. Не самолет. Победит тот, кто хитрее и умнее

— рассказал военный эксперт ТАСС.

Он отметил, что ВКС РФ не применяют в зоне СВО самолеты четвертого поколения. Кроме того, украинские пилоты не имеют навыков боевых вылетов именно на этих истребителях, где вся маркировка, обозначения на дисплеях приборов, к тому же, на английском языке. Эксперт считает, что и топового современного вооружения на переданных ВС ВСУ истребителях нет. Западные партнеры Киева после захвата нашими бойцами ранее поставленных наземных видов военной техники, перехвата ракет и прочего сильно опасаюсь по поводу попадания в руки российских военных инженеров своих передовых военных разработок.

Автор Fighterbomber полагает, что якобы установленные на F-16 израильские системы предупреждения о ракетных атаках, скорее всего, способны реагировать только на приближение ракет на близком расстоянии по факелу, что делает их бесполезными для своевременного ухода, да еще когда машиной управляют не очень опытные пилоты. Система нашлемной идентификации задействуется только в ближнем воздушном бою, на что украинские летчики точно не решатся. Сомневается эксперт и в заявлениях некоторых своих коллег, которые пишут, что командование ВКС РФ якобы приказало сбивать F-16 исключительно в воздушных дуэлях, дабы показать преимущество наших самолетов над американскими.

Дабы кому-то доказать, что «небо наше» и Су-35 будут гоняться за F-16 над всей Украиной, могу сказать, что это полнейшая (брехня). Будут убивать всеми доступными способами. Спустя два дня после официального анонса F-16 на поле боя не показали себя никак

— констатировал бывший российский военный летчик.

Из главных недостатков американских истребителей, помимо индикации приборов на английском языке и неопытности украинских пилотов, эксперт также отметил отсутствие необходимой инфраструктуры для обслуживания и ремонта на аэродромах и недостаток опытного инженерного персонала.