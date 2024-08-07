Пресса США: хуситы разрабатывают «крупные планы» ударов по Израилю

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По информации американской прессы, йеменские повстанцы-хуситы в настоящее время разрабатывают "крупные планы" ударов по Израилю.

Заместитель секретаря по информации повстанческого движения в интервью американскому изданию Newsweek подчеркнул, что руководство хуситов стремится убедить весь мир в том, что группировка склонна "не говорить, а действовать".

В свою очередь, в июле текущего года израильская армия нанесла удары по объектам хуситов в йеменском портовом городе Ходейда и, по словам главы Минобороны страны, готова повторить атаки в случае необходимости. Он также отметил, что хуситы более 200 раз атаковали Израиль, а еврейское государство "ответило лишь тогда, когда пострадали его граждане".

Между тем, обстановка в Ближневосточном регионе продолжает накаляться. Газета The Wall Street Journal предполагает, что перемещение Ираном своих ракетных установок указывает на подготовку к масштабной атаке на объекты в Израиле.

Тем временем власти США просят Тегеран не обострять конфликт. По информации кувейтской газеты Al-Jarida, американские чиновники приезжали в Иран и пытались уговорить местные власти "проявить сдержанность". При этом они пытались убедить Тегеран, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания произошло по личной инициативе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По словам представителей американского правительства, Вашингтон не поддерживает нанесение ударов по Ирану, однако, если Тегеран ответит Израилю, США встанут на его сторону и будут поддерживать удары ЦАХАЛ по иранским объектам.