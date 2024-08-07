В ВС РФ заявили, что молодежь стала чаще заключать контракты с МО

Рост, в частности, наблюдался после обстрела Севастополя 23 июня и теракта в "Крокус сити холле", отметил разведчик-инструктор с позывным Бродяга

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте до 30 лет стали чаще идти добровольцами в Вооруженные силы России для участия в спецоперации, в том числе из-за возросшей агрессии киевского режима, в частности, рост наблюдался после обстрела Севастополя 23 июня и теракта в "Крокус сити холле". Только на полигонах в Луганской Народной Республике (ЛНР) их число выросло за год на 10%, сообщил ТАСС разведчик-инструктор с позывным Бродяга.

"Большинство идут добровольцами. Причем раньше были в возрасте за 50, сейчас пацаны молодые идут: лет по 18-20. За год процентов на 10% выросло число молодых - 20-30 лет. Я думаю, что [это показатель того, что] народ сплачивается", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что молодежи стало больше, в том числе на фоне обстрелов Севастополя и теракта в "Крокус сити холле". По словам инструктора, целенаправленно приходили добровольцы, которых теракты не напугали, а напротив сподвигли своими силами закончить военный конфликт на Украине и ликвидировать угрозу от современного киевского режима. Кроме того, денежные выплаты и льготы от государства дают молодежи уверенность в том, что их семьи будут обеспечены, пока они защищают интересы Родины, это в том числе ведет к росту числа добровольцев среди молодых людей, уточнил Бродяга.

Инструктор добавил, что на полигонах в ЛНР добровольцев учат, как основам тактики и стрелковой подготовки, так и современным методам ведения боя. Например, как использовать дроны, а также, как правильно от них защищаться.