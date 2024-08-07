Мирошник заявил, что истребители F-16 на Украине уничтожат

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима полагает, что ВСУ пока будут беречь эти самолеты, используя их как площадку для запуска дальнобойных ракет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Истребители-бомбардировщики F-16 будут обязательно уничтожены на Украине, это лишь вопрос времени, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Тема очень серьезная, но не новая. Это опять же попытка искать вундерваффе, то есть некое оружие победы. Все прекрасно понимают, что F-16 будет сбит обязательно, вопрос - когда. Как только он появится в зоне действия наших ПВО либо попадется на перекрестье [прицела] нашего истребителя. Тогда ему несдобровать", - сказал дипломат, комментируя сообщения о том, что Украина получила от Запада F-16.

Мирошник полагает, что Вооруженные силы Украины пока будут беречь эти самолеты, используя их как площадку для запуска дальнобойных ракет. По его словам, это связано с тем, что первое уничтожение F-16 станет серьезным ударом по имиджу западного военно-промышленного комплекса и разрушит легенды о том, насколько сильно наличие у Украины таких самолетов может повлиять на ситуацию на фронте.

"Так что здесь вопрос только во времени. Я знаю настроения наших ребят, которые уже очень активно всматриваются в небо в поисках этих новых "птичек", которыми западники наделили украинских боевиков", - отметил посол по особым поручениям МИД РФ.

О поставках Киеву F-16

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передано и где они будут базироваться.

До этого журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 таких самолетов, Запад продолжит их передавать поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители, в случае их появления у украинской армии, будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника.