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ТАСС

В ФРГ вновь призывают поставить ВСУ Taurus после передачи стране F-16

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Авиационная крылатая ракета Taurus
Авиационная крылатая ракета Taurus.
Источник изображения: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/Getty Images

Председатель комитета обороны ЕП Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что необходимо усилить помощь Киеву

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Председатель комитета обороны Европейского парламента (ЕП), член Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман после передачи Украине первой партии американских истребителей F-16 выступила за поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"То, что F-16 теперь наконец доставлены, является важным сигналом и эффективной поддержкой", - заявила она газете Rheinische Post, добавив, что необходимо усилить помощь Киеву. "Сюда также входят ПВО и, хочет ли Ведомство федерального канцлера это слышать или нет, крылатые ракеты Taurus", - утверждала Штрак-Циммерман.

В свою очередь депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал поставить Украине большее количество истребителей F-16, а также большее количество вооружений, включая крылатые ракеты Taurus. "Поставленные на данный момент F-16 находятся в очень небольшом количестве, поэтому они, скорее всего, больше подходят для закрытия брешей в ПВО при защите от дронов и ракет во внутренних районах Украины, что возможно с меньшими затратами с помощью ракет класса "воздух - воздух", чем с помощью дорогостоящих ракет IRIS-T или Patriot", - сказал он.

"Однако для достижения господства в воздухе потребовалось бы гораздо большее количество самолетов, которые могли быть доставлены гораздо раньше", - считает политик. Кроме того, по его словам, высокоточное оружие большой дальности, такое как Taurus и ATACMS с дальностью действия 300 км, продолжает оставаться чрезвычайно важным для Украины.

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц предложил поставить Киеву управляемые ракеты типа AMRAAM, поскольку Бундесвер в любом случае должен отказаться от них в 2025 году. "Конечно, боеприпасы являются ключевым вопросом для вооружения F-16. Германия располагает ракетами Sidewinder, IRIS-T и AMRAAM", - указал он. "Здесь можно было бы оценить, в какой степени мы уже могли бы отказаться от управляемых ракет типа AMRAAM, тем более что в следующем году они все равно будут выведены из эксплуатации в Бундесвере в связи с истечением срока их службы", - подчеркнул Шварц.

F-16 и Taurus

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу 2024 года их количество возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут рассчитывать на 79 таких истребителей.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Taurus Киеву. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. Российские власти заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход ее специальной военной операции. 

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